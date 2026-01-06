السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح: أدعو المصريين إلى الوحدة وأن يكونوا على قلب رجل واحد.. لن نسمح لأحد بأن يفرق بيننا.. وأى مشكلة تحل ويفضل شعب مصر

18 حجم الخط

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجموع المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة

كاتدرائية "ميلاد المسيح"

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" قداسة البابا تواضروس الثاني والأباء الأساقفة المشاركون في صلوات القداس الإلهي وسط حالة من الترحيب والبهجة سادت الجميع

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إن أى مشكلة لها حل وتبقى مصر بخير وسلام، ونأمل أن يكون عام 2026 عام خير وسعادة، وكل عام وأنتم طيبين".

السيسي، "أدعو المصريين إلى الوحدة وأن يكونوا على قلب رجل واحد"

وأضاف خلال كلمته فى الاحتفال بعيد الميلاد بمقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة: "أدعو المصريين إلى الوحدة وأن يكونوا على قلب رجل واحد".

ووجه الرئيس السيسي عددا من الرسائل أبرزها:

- الحمد لله منذ عام 2015 ونحن نحتفل معا بعيد الميلاد المجيد

- أقدم التهنئة للجميع وعيد سعيد علينا كلنا وربنا يحفظنا ويجعل دائما أيامنا أعياد وأفراح

- كل عام والبابا تواضروس والإخوة الأقباط بخير وسلام

- حجم المحبة بين المصريين يزيد يوما بعد يوم منذ 2015

- قداسة البابا له تقديس كبير ولشخصه العظيم وله مكانة كبيرة

- لن نسمح لأحد بأن يفرق بنا

- إن شاء الله عام 2026 يكون عام خير علينا وأفضل على المصريين

- أى مشكلة تحل ويفضل شعب مصر

- أدعو المصريين لعدم القلق

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الميلاد المجيد

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد اليوم الثلاثاء 6 يناير الجاري حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الجديدة

