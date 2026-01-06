نانسي عجرم: الحرب اللبنانية أصعب ذكريات طفولتي (فيديو)

18 حجم الخط

قالت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، إن والدها كان مؤمنا بموهبتها وبصوتها، موضحة: " والدي كان يدفع الأموال للوقوف على المسرح، والغناء عليه، والمشاركة في حفلات غنائية".

وأكدت المطربة اللبنانية خلال لقائها مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش في برنامج “abtalk” على قناة يوتيوب: " علاقتي بوالدي كانت أقرب بعض الشيء من علاقتي بوالدتي، فوالدتي كانت دائما تتقرب لي بالطعام".



و أضافت المطربة اللبنانية: " نعيش حاليا عصر صعب، عصر السوشيال ميديا بكل حسناته وسيئاته، وله تأثير على الأجيال كلها، ونحن لا نعيش بمفردنا، والجيل الجديد، يعي كل شيء"، مؤكدة: " أصعب ذكرياتي فى طفولتي اننا كنا جيل حرب، وعشت فترات صعبة بسبب الحرب اللبنانية".



وأوضحت: " كنا دائما نفترق لحظة سماع الصقف خاصة وأنه كان دائما بالقرب من منزلنا، وكنا دائما نرى صراع بين والدي ووالدتي بسبب الفراق أثناء القصف"، مضيفة: " الغناء بالنسبة لى بدأ كحلم لوالدي ثم بعد ذلك أصبح حلمي اليوم وغدا".



وتابعت: " بحب الشهرة ولكنها لا تمنح الشخص مساحة للتعايش كشخص حر، ولم أعاني من الاكتئاب وهي كلمة كبيرة جدا، والحب بالنسبة لي أعظم شيء فى حياتي، وأشعر بسعادة بالغة عندما أشاهد الأطفال لأني بحب الأطفال".



وأكدت نانسي عجرم: " الحب يأتي مع الوقت ولا أحد يستطيع أن يفسر الحب، فالحب لخبطة، وهناك زواج صعب وأخر حلو، ويختلف الزواج بين الأشخاص، فيجب أن يقوم الزواج عن الحب والأحترام، وحالات كثيرة فى الزواج يأتي الحب بعد الزواج، وهناك يذهب الحب بعد الزواج".

وتابعت: “ هناك 3 اشياء يجب أن يتوفروا فى الزواج السعيد، أولها أختفاء كلمة الآنا، ويصبحوا شخص واحد، والثاني: ارفض ان تكون المرأة هى المسيطرة على الرجل، والثالثة: أن يكون الزوج والزوجة روح واحدة”.

