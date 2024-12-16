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ثقافة وفنون

نانسي عجرم تهنئ شعب البحرين بالعيد الوطني

نانسي عجرم، فيتو
نانسي عجرم، فيتو

هنأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الشعب البحريني بالعيد الوطني.

وكتبت نانسي عجرم في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: دوام الأمن والأمان لمملكة البحرين وأحرّ التهاني لشعبها وقيادتها بمناسبة اليوم الوطني.

وعلى  جانب آخر، انتهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من تسجيل نحو ٨٠ بالمائة من أغنيات ألبومها الجديد.

وتستأنف نانسي عجرم خلال الفترة المقبلة تسجيل الأغنيات المتبقية، لتطرح الألبوم مع بدايات العام الجديد ٢٠٢٥.

 

شائعة انفصال نانسي عجرم

وفي وقت سابق كانت الفنانة نانسي عجرم حرصت على الرد على شائعة انفصالها التي انتشرت مؤخرًا.

 

ونشرت نانسي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة تجمعها بزوجها الطبيب فادي الهاشم وبناتها، خلال تواجدها بأحد جبال لبنان، لتؤكد للجميع أن ما تم تداوله مؤخرًا حول طلاقها ما هو إلا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

 

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