ثقافة وفنون

نانسي عجرم وآدم في حفل مشترك بالكويت 29 يناير الجاري

نانسي عجرم وادم
نانسي عجرم وادم
تحيي النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلا مشتركا مع الفنان آدم علي المسرح المكشوف في حديقة الشهيد بالكويت، وذلك يوم 29 يناير الجاري 

حفل نانسي عجرم وآدم في الكويت 

ومن المفترض أن يقدم الثنائي عددا من أعمالهما الشهيرة، والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير علي المسرح 

وتطرح الفنانة اللبنانية نانسي عجرم 6 يناير الجاري أغنية جديدة بعنوان «أنا صورة ليك»، ضمن أحداث فيلم الأطفال الكرتوني «بطل الدلافين».

و فيلم بطل الدلافين هو فيلم كرتون أجنبي مدبلج ومترجم، ويشارك في بطولته صوتيًا كل من الفنان بيومي فؤاد والطفل يوسف صلاح، الذي سبق وقدم دور البطولة في فيلم «من أجل زيكو».

ويضم الفيلم عددًا من الأغاني، من بينها أغنية «مع أصحابنا» بصوت الفنانة نانسي عجرم، والتي تواصل بها نجاحاتها الغنائية خلال  نهاية عام 2025.

الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، بينما تولّى هاني محروس مهمة المكس والماستر، وجاءت الرؤية الفنية والإخراج الموسيقي لمحمد خالد

 

