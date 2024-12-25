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ثقافة وفنون

رامي صبري ونانسي عجرم في حفل مشترك بالسعودية يناير المقبل

رامي صبري وناسي عجرم،
رامي صبري وناسي عجرم، فيتو

يحيي الفنان رامي صبري حفل غنائي مشترك مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بالمملكة العربية السعودية  ضمن فعاليات موسم الرياض وذلك يوم 3 يناير المقبل 2025.

حفل رامي صبري وناسي عجرم بالسعودية 

ومن المقرر أن تُطرح تذاكر حفل نانسي عجرم ورامي صبري في السعودية يوم 27 ديسمبر الجاري.

ومن ناحية أخري كانت قد احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بأعياد الميلاد، ووجهت التهنئة لجمهورها بهذه المناسبة.

ونشرت نانسي عجرم صورة لها مع شجرة الكريسماس عبر حسابها على منصة إكس وعلقت: “عيد ميلاد سعيد، أتمنى أن يجلب لكم موسم العطلات هذا ولأحبائكم السلام والسعادة والبركات التي لا نهاية لها”.

 

شائعة انفصال نانسي عجرم

وفي وقت سابق، كانت الفنانة نانسي عجرم حرصت على الرد على شائعة انفصالها التي انتشرت مؤخرًا.

ونشرت نانسي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة تجمعها بزوجها الطبيب فادي الهاشم وبناتها، خلال تواجدها بأحد جبال لبنان، لتؤكد للجميع أن ما تم تداوله مؤخرًا حول طلاقها ما هو إلا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

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