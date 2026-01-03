السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نانسي عجرم تطرح أغنية "أنا صورة ليك" من فيلم "بطل الدلافين"

نانسي عجرم، فيتو
نانسي عجرم، فيتو
18 حجم الخط

تطرح الفنانة اللبنانية نانسي عجرم يوم 6 يناير الجاري أغنية جديدة بعنوان «أنا صورة ليك»، ضمن أحداث فيلم الأطفال الكرتوني «بطل الدلافين».

 

ويعد فيلم بطل الدلافين فيلم كرتون أجنبي مدبلج ومترجم، ويشارك في بطولته صوتيًا كل من الفنان بيومي فؤاد والطفل يوسف صلاح، الذي سبق وقدم دور البطولة في فيلم «من أجل زيكو».

ويضم الفيلم عددًا من الأغاني، من بينها أغنية «مع أصحابنا» بصوت الفنانة نانسي عجرم، والتي تواصل بها نجاحاتها الغنائية خلال  نهاية عام 2025.

 

فريق عمل الأغنية

 

الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، بينما تولّى هاني محروس مهمة المكس والماستر، وجاءت الرؤية الفنية والإخراج الموسيقي لمحمد خالد، والأغنية من إنتاج شركة إنتو ميديا.

تفاصيل الأغاني:

الأغاني: مع أصحابنا، أنا صورة ليك
من فيلم: بطل الدلافين
الغناء: نانسي عجرم
الكلمات: تامر حسين
الألحان: مدين
التوزيع الموسيقي: أحمد عادل
مكس وماستر: هاني محروس
الإنتاج: شركة إنتو ميديا

وفي وقت سابق قالت المطربة اللبنانية نانسي عجرم إنها كانت، قبل عدة سنوات، تُحمّل نفسها ضغوطًا كبيرة وتسعى لإثبات ذاتها بلا توقف، لكن ما وصلت إليه اليوم هو ثمرة تعب ومجهود طويل، مشيرة إلى أنها تعلّمت تقدير نفسها والاستمتاع بما تحقق.


نظرة جديدة لحياة نانسي عجرم

وأوضحت نانسي عجرم خلال لقائها ببرنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة “أون” أنها أصبحت تميل إلى الحياة الهادئة، وتتفهَّم لحظات الضعف، وتحتفل بنجاحاتها دون مبالغة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نانسي عجرم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أغنية أنا صورة ليك الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

نانسي عجرم: مبسوطة بالاستقرار وسط عائلتي وأستمد قوتي من الجمهور

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، آرسنال يتعادل مع بورنموث 1/1 في الشوط الأول

المتسابق محمد محفوظ يعلن انسحابه من برنامج دولة التلاوة لهذا السبب

منتخب السنغال يفوز على السودان بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس أمم أفريقيا

كأس أمم إفريقيا، التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين تونس ومالي

آرسنال يفوز على بورنموث 3-2 ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

فرحة لم تكتمل، السودان يتأخر أمام السنغال 2-1 في الشوط الأول

السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي بلجنة مدرسة الرحمانية بجولة الإعادة في الإسكندرية

أحمد شيبة يحضر مفاجأة لجمهوره في 2026

خدمات

المزيد

200 جنيه تراجعا في سعر جرام الذهب محليا خلال 5 أيام

هل تقدم خدمة رجال الأعمال الاستعلام عن خطابات الضمان في بنك مصر؟

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منافسة قرآنية قوية، محمود السيد ومحمد وفيق يتألقان في «دولة التلاوة»

المتسابق محمد محفوظ يعلن انسحابه من برنامج دولة التلاوة لهذا السبب

انطلاق حلقة جديدة من التصفيات النهائية بـ«دولة التلاوة» بحضور على جمعة (بث مباشر)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads