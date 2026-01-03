نانسي عجرم تطرح أغنية "أنا صورة ليك" من فيلم "بطل الدلافين"

18 حجم الخط

تطرح الفنانة اللبنانية نانسي عجرم يوم 6 يناير الجاري أغنية جديدة بعنوان «أنا صورة ليك»، ضمن أحداث فيلم الأطفال الكرتوني «بطل الدلافين».

ويعد فيلم بطل الدلافين فيلم كرتون أجنبي مدبلج ومترجم، ويشارك في بطولته صوتيًا كل من الفنان بيومي فؤاد والطفل يوسف صلاح، الذي سبق وقدم دور البطولة في فيلم «من أجل زيكو».

ويضم الفيلم عددًا من الأغاني، من بينها أغنية «مع أصحابنا» بصوت الفنانة نانسي عجرم، والتي تواصل بها نجاحاتها الغنائية خلال نهاية عام 2025.

فريق عمل الأغنية

الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، بينما تولّى هاني محروس مهمة المكس والماستر، وجاءت الرؤية الفنية والإخراج الموسيقي لمحمد خالد، والأغنية من إنتاج شركة إنتو ميديا.

تفاصيل الأغاني:

الأغاني: مع أصحابنا، أنا صورة ليك

من فيلم: بطل الدلافين

الغناء: نانسي عجرم

الكلمات: تامر حسين

الألحان: مدين

التوزيع الموسيقي: أحمد عادل

مكس وماستر: هاني محروس

الإنتاج: شركة إنتو ميديا

وفي وقت سابق قالت المطربة اللبنانية نانسي عجرم إنها كانت، قبل عدة سنوات، تُحمّل نفسها ضغوطًا كبيرة وتسعى لإثبات ذاتها بلا توقف، لكن ما وصلت إليه اليوم هو ثمرة تعب ومجهود طويل، مشيرة إلى أنها تعلّمت تقدير نفسها والاستمتاع بما تحقق.



نظرة جديدة لحياة نانسي عجرم

وأوضحت نانسي عجرم خلال لقائها ببرنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة “أون” أنها أصبحت تميل إلى الحياة الهادئة، وتتفهَّم لحظات الضعف، وتحتفل بنجاحاتها دون مبالغة.

