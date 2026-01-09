بصوت صاحبة السعادة، دولة التلاوة يسلط الضوء على مسيرة القارئ عبد الفتاح الشعشاعي (فيديو)

18 حجم الخط

حرص برنامج “دولة التلاوة” على تسليط الضوء على مسيرة القارئ الراحل عبد الفتاح الشعشاعي بتقرير مميز بصوت الإعلامية إسعاد يونس “صاحبة السعادة”، في لفتة تقديرية لمسيرته القرآنية العطرة وإسهاماته البارزة في خدمة كتاب الله.

مسيرة القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي

وُلد الشعشاعي عام 1890 في قرية شعشاع بمحافظة المنوفية، وحفظ القرآن الكريم على يد والده الشيخ محمود الشعشاعي قبل أن يتم العاشرة من عمره، ثم انتقل إلى طنطا عام 1900 لطلب العلم، حيث التحق بالمسجد الأحمدي وتعلم التجويد.

بدأ الشيخ الشعشاعي حياته بإنشاد التواشيح الدينية قبل أن يتفرغ لقراءة القرآن الكريم، ليصبح واحدًا من أعظم قراء عصره، حتى لُقّب بـ"عمدة التلاوة".

أبرز المحطات في حياة القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي

من أبرز المحطات التي لا تُنسى قراءاته في عزاء سعد زغلول باشا وعدلي يكن باشا وثروت باشا، فضلًا عن التحاقه بالإذاعة المصرية عام 1934 كأحد أوائل القراء المسجلين بعد الشيخ محمد رفعت.

أول قارئ مصري يتلو القرآن الكريم في مكة المكرمة والمسجد النبوي عبر مكبرات الصوت

كان الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي أول قارئ مصري يتلو القرآن الكريم في مكة المكرمة والمسجد النبوي عبر مكبرات الصوت، كما قرأ في وقفة عرفات عام 1948، في لحظة خلدت اسمه في صفحات التاريخ.

وبعد رحلة طويلة من العطاء والتلاوة، رحل الشيخ الشعشاعي في 11 نوفمبر 1962، تاركًا ثروة من التلاوات الصادقة التي حفرت اسمه في قلوب الناس.

برنامج يعيد هيبة التلاوة وروحها

يهدف برنامج «دولة التلاوة» إلى اكتشاف جيل جديد من المواهب القرآنية المتميزة في الترتيل والتجويد.

ويُعرض البرنامج أسبوعيًّا على قنوات الحياة وCBC والناس، ومنصة Watch It، وذلك يومي الجمعة والسبت في تمام التاسعة مساءً.

إقبال غير مسبوق على مسابقة دولة التلاوة.. 14 ألف متسابق

وشارك في اختبارات البرنامج، الذي يُقدَّم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية.

وتم اختيار أفضل المواهب عبر مراحل تصفية دقيقة، أشرفت عليها لجان متخصصة من أكبر علماء القراءات.

لجنة تحكيم تضم قامات دينية وصوتية بارزة

يضم البرنامج لجنة تحكيم من نخبة من كبار علماء القرآن والمقامات الصوتية في العالم الإسلامي، من بينهم: الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف بـالأزهر الشريف، والدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات، والداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

كما يستضيف البرنامج مجموعة من ضيوف الشرف من كبار العلماء والقراء، منهم: الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد – مفتي الديار المصرية، وفضيلة الدكتور علي جمعة، والقارئ أحمد نعينع، والقارئ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ جابر البغدادي، والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري – إمام مسجد الحسن الثاني.

جوائز غير مسبوقة.. 3.5 مليون جنيه وتكريم للفائزين

ويقدّم البرنامج جوائز ضخمة تبلغ قيمتها 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في كل من فرع الترتيل وفرع التجويد على مليون جنيه.

