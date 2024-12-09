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ثقافة وفنون

تامر حسني ونانسي عجرم في حفل مشترك ليلة رأس السنة بدبي

بوستر الحفل، فيتو
بوستر الحفل، فيتو

يحيي الفنان تامر حسني والفنانة اللبنانية  نانسي عجرم حفل ليلة رأس السنة الجديدة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقام الحفل تحت تنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وتطرح الشركة تذاكر الحفل قريبا عبر موقعها الالكتروني.

وأحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مؤخرا حفل مصمم الأزياء إيلي صعب بالسعودية وبدأت فقرتها بأغنية حبيبي تيجي نتبسط وسط تفاعل من الحضور.

 

شائعة انفصال نانسي عجرم

وفي وقت سابق كانت الفنانة نانسي عجرم حرصت على الرد على شائعة انفصالها التي انتشرت مؤخرًا.

ونشرت نانسي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة تجمعها بزوجها الطبيب فادي الهاشم وبناتها، خلال تواجدها بأحد جبال لبنان، لتؤكد للجميع أن ما تم تداوله مؤخرًا حول طلاقها ما هو إلا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

نانسي عجرم وزوجها

وانهالت التعليقات على صورة نانسي من متابعيها ومحبيها، الذين تمنوا لها حياة سعيدة وهادئة مع زوجها وبناتها، إلا أن نانسي لم تهتم بالرد أو التعليق واكتفت بنشر الصورة فقط، التي جمعت آلاف الإعجابات.

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