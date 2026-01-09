الجمعة 09 يناير 2026
دين ودنيا

تلاوة خاشعة لـ محمد أحمد حسن في" دولة التلاوة" وإشادة من لجنة التحكيم (فيديو)

المتسابق محمد أحمد
المتسابق محمد أحمد حسن
أشادت لجنة تحكيم برنامج “ دولة التلاوة” بالتلاوة الأولى التي قدمها المتسابق محمد أحمد حسن ضمن منافسات حلقة اليوم، والتي تشهد حضور القارئ محمد أيوب كضيف شرف على البرنامج.

 

برنامج يعيد هيبة التلاوة وروحها

يهدف برنامج «دولة التلاوة» إلى اكتشاف جيل جديد من المواهب القرآنية المتميزة في الترتيل والتجويد.


ويُعرض البرنامج أسبوعيًّا على قنوات الحياة وCBC والناس، ومنصة Watch It، وذلك يومي الجمعة والسبت في تمام التاسعة مساءً.

إقبال غير مسبوق على مسابقة دولة التلاوة.. 14 ألف متسابق


وشارك في اختبارات البرنامج، الذي يُقدَّم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية.


وتم اختيار أفضل المواهب عبر مراحل تصفية دقيقة، أشرفت عليها لجان متخصصة من أكبر علماء القراءات.

لجنة تحكيم تضم قامات دينية وصوتية بارزة


يضم البرنامج لجنة تحكيم من نخبة من كبار علماء القرآن والمقامات الصوتية في العالم الإسلامي، من بينهم: الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات، والداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

كما يستضيف البرنامج مجموعة من ضيوف الشرف من كبار العلماء والقراء، منهم: الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور نظير عياد – مفتي الديار المصرية، وفضيلة الدكتور علي جمعة، والقارئ أحمد نعينع، والقارئ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ جابر البغدادي، والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري – إمام مسجد الحسن الثاني.

 

جوائز غير مسبوقة.. 3.5 مليون جنيه وتكريم للفائزين


ويقدّم البرنامج جوائز ضخمة تبلغ قيمتها 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في كل من فرع الترتيل وفرع التجويد على مليون جنيه.

 

