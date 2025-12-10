نانسي عجرم: مبسوطة بالاستقرار وسط عائلتي وأستمد قوتي من الجمهور

18 حجم الخط

قالت الفنانة نانسي عجرم ، أنها تستمد قوتها وطاقتها من الجمهور، مشيرة إلى أنهم الداعم الحقيقي في مشوارها الفني.

وأضافت نانسي عجرم في تصريحات تلفزيونية: أنها سعيدة بالاستقرار في حياتها وسط عائلتها وبناتها، مضيفة بأن الجمهور أحب أغاني ألبومها الأخير وخاصة أغنية يا قلبو.

وكانت المطربة نانسي عجرم قالت في وقت سابق إنها تعيش يوميًّا توازنًا حساسًا بين عائلتها وجمهورها، مضيفة: "عندي زوج وبنات بأعمار مش سهلة، وعندي فن وجمهور كبير بيحبني وده بيخليني دايمًا أفكر إزاي أطلع قدامهم بأحلى صورة".

وأوضحت نانسي عجرم خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، أن الجمع بين الأمومة والعمل الفني ليس أمرًا بسيطًا، لكنها تعلمت كيف تستمتع بكل لحظة، قائلة: "مش سهل تكوني أم وشغالة في نفس الوقت، لكن مع الوقت بقيت أستمتع بالتنقل بين بيتي وشغلي".

