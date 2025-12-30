حسن عابد: وضعنا خطة طموحة للنهوض بمستوى حكام الكرة الطائرة

18 حجم الخط

الكرة الطائرة، وضع مسئولو اتحاد الكرة الطائرة خطة طموحة للنهوض بمستوى الحكام المصريين، ووضعهم على الطريق الصحيح من خلال استضافة العديد من الدراسات الدولية، التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

وكشف حسن عابد المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الطائرة، أن الاتحاد المصري حصل على حق استضافة وتنظيم دراسة دولية للحكام خلال الفترة من 1 وحتى 10 فبراير المقبل.

وأوضح “عابد”، أن الدراسة ستشهد مشاركة 4 حكام مصريين، ضمن خطة وضعها الاتحاد المصري لدفع العديد من الحكام نحو الحصول على الشارة الدولية.

ويستهدف الاتحاد المصري للكرة الطائرة، تنظيم عدد من الدراسات الدولية للحكام، من أجل منح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الحكام المصريين للمشاركة والاستفادة.

اشتعال أزمة ثنائي المنتخب

وعلى جانب آخر، كشف مصدر مقرب من الثنائي أحمد صلاح وأحمد سعيد، لاعبي منتخب مصر الأول للكرة الطائرة وفريق السويحلي الليبي، عن اتجاههما لتصعيد أزمتهما الأخيرة مع النادي الليبي، على خلفية تصرفات الحارث المجعوك، المشرف على الكرة الطائرة بالنادي، والذي افتعل أزمة مع الثنائي المصري خلال مشاركتهما في مباراة ودية، ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في البرازيل.

وأوضح المصدر أن ثنائي المنتخب الوطني استقر على تصعيد الأزمة رسميًّا، ومخاطبة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، من أجل الحفاظ على كامل حقوقهما المادية والأدبية، في ظل ما تعرضا له من تجاوزات غير مقبولة.

