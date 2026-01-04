الأحد 04 يناير 2026
عبد القادر وبن شرقي يؤديان تدريبات بدنية في الجيم بمران الأهلي اليوم

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم، خضوع الثنائي أحمد عبد القادر وأشرف بن شرقي لتدريبات داخل صالة الجيم، على هامش المران الجماعي على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار استعدادات الفريق للاستحقاقات المقبلة.

ونشر أحمد عبد القادر صورة له عبر حسابه علي انستجرام رفقة أشرف بن شرقي. 

واستأنف فريق النادي الأهلي تدريباته اليوم علي ملعب مختار التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين. 

وعلى جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

 

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2026


الأهلي أمام فاركو، كأس عاصمة مصر، السبت 10 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد الطلائع، كأس عاصمة مصر، الخميس 15 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام الطلائع، الدوري المصري، الإثنين 19 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام يانج أفريكانز، دوري أبطال إفريقيا، الجمعة 23 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد وادي دجلة، الدوري المصري، الثلاثاء 27 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

يانج أفريكانز ضد الأهلي، دوري أبطال أفريقيا، الجمعة 30 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

