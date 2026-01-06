طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت

18 حجم الخط



طريقة عمل الأرز المعمّر من أشهر الأطباق التقليدية في المطبخ المصري، ويمثل وجبة غنية ارتبطت بالمناسبات العائلية والعزومات الكبيرة، خاصة في الريف المصري.



يتميز الأرز المعمر بقوامه الكريمي وطعمه الغني الناتج عن الطهي البطيء في الفرن، كما يمكن تحضيره بطريقتين أساسيتين: الأرز المعمّر الحادق والأرز المعمّر الحلو، ليُرضي مختلف الأذواق.



الأرز المعمّر، سواء كان حلوًا أو حادقًا، هو طبق يجمع بين البساطة والفخامة، ويُجسد روح المطبخ المصري الأصيل. ومع الالتزام بالنسب الصحيحة ودرجة حرارة الفرن المناسبة، يمكن تحضير طاجن أرز معمّر ناجح بطعم لا يُقاوم في كل مرة.



أولًا: طريقة عمل الأرز المعمّر الحادق



المكونات:

2 كوب أرز مصري مغسول ومصفّى

4 أكواب حليب كامل الدسم

2 ملعقة كبيرة قشطة بلدي (اختياري لكنها تعطي طعمًا غنيًا)

2 ملعقة كبيرة زبدة أو سمن بلدي

ملح حسب الرغبة

مرقة دجاج أو لحم (اختياري بدل جزء من الحليب)



طريقة التحضير:

يُسخّن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية.

في طاجن فخار أو صينية فرن عميقة، يُدهن القاع بملعقة من السمن أو الزبدة.

يُوزع الأرز النيء بالتساوي في الطاجن، ويُضاف إليه الملح.

يُخلط الحليب مع القشطة، ثم يُسكب الخليط فوق الأرز حتى يُغطيه بالكامل.

تُضاف بقية الزبدة على الوجه.

يُدخل الطاجن الفرن ويُترك لمدة تتراوح بين 45 إلى 60 دقيقة حتى يتشرب الأرز السوائل ويحصل الوجه على لون ذهبي شهي.

وصفة الأرز المعمر الحادق



نصائح للنجاح:

يمكن إضافة مكعب مرقة لإعطاء نكهة أعمق.

للحصول على قشرة ذهبية، يُمكن تشغيل الشواية لدقائق في النهاية مع المراقبة المستمرة.

ثانيًا: طريقة عمل الأرز المعمّر الحلو



المكونات:

2 كوب أرز مصري مغسول

4 أكواب حليب كامل الدسم

½ كوب سكر (حسب الرغبة)

2 ملعقة كبيرة قشطة

2 ملعقة كبيرة زبدة

رشة فانيليا أو مستكة مطحونة (اختياري)



طريقة التحضير:

يُجهز الطاجن بنفس الطريقة، مع دهنه بالزبدة جيدًا.

يُضاف الأرز النيء ثم يُرش السكر فوقه بالتساوي.

يُمزج الحليب مع القشطة والفانيليا، ثم يُسكب فوق الأرز.

تُوزع الزبدة على الوجه.

يُدخل الفرن الساخن ويُترك حتى ينضج تمامًا ويتحول السطح إلى لون ذهبي مميز.



إضافات اختيارية:

يمكن تقديمه مع رشة قرفة أو مكسرات محمصة مثل اللوز أو الفستق.

يُقدم ساخنًا أو دافئًا كتحلية فاخرة بعد الوجبات.

الفرق بين الأرز المعمّر الحلو والحادق



يكمن الفرق الأساسي بين النوعين في التتبيل والنكهة؛ فالحادق يعتمد على الملح والزبدة وقد يُضاف له مرق، بينما الحلو يعتمد على السكر والحليب بنكهة الفانيليا أو المستكة. ومع ذلك، تبقى طريقة الطهي واحدة تقريبًا، ما يجعل الأرز المعمّر طبقًا مرنًا وسهل التعديل حسب الذوق.

القيمة الغذائية للأرز المعمّر



يوفر الأرز المعمّر كمية جيدة من الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة، بالإضافة إلى الكالسيوم والبروتين من الحليب. إلا أنه يُعد وجبة دسمة نسبيًا، لذا يُفضل تناوله باعتدال خاصة لمن يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.