طريقة عمل الكريب المالح بحشوة خفيفة في أسرع وقت

طريقة عمل كريب مالح بحشوة خفيفة، يُعدّ الكريب المالح من الأكلات السريعة والمرنة التي تناسب جميع الأوقات، خاصة لمن يبحثون عن وجبة خفيفة وسهلة التحضير دون الشعور بالامتلاء أو الثِقَل.







يمكن إعداد الكريب بمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت، كما يمكن التحكم في نوع الحشوة لتكون صحية وقليلة السعرات، وهو ما يجعله خيارًا مثاليًا للنساء العاملات، والأمهات، وحتى الطلاب.



مكونات عجينة الكريب المالح



لتحضير كريب مالح ناجح، يجب أولًا إعداد عجينة متوازنة القوام، خفيفة وسلسة:

كوب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات

كوب حليب سائل

بيضة واحدة

رشة ملح

ملعقة صغيرة زيت نباتي أو زيت زيتون



طريقة التحضير:



في الخلاط أو باستخدام المضرب اليدوي، يُخلط الدقيق مع الحليب والبيضة والملح والزيت جيدًا حتى نحصل على خليط سائل ناعم خالٍ من التكتلات. يُفضل ترك العجينة ترتاح لمدة 10–15 دقيقة حتى تتماسك وتصبح أسهل في الفرد أثناء الطهي.



طريقة طهي الكريب



يُسخَّن طاسة غير لاصقة على نار متوسطة، ثم تُمسح بقطرة زيت خفيفة جدًا. يُسكب مقدار مغرفة صغيرة من العجينة في منتصف الطاسة، ثم تُفرد بحركة دائرية سريعة حتى تغطي قاع الطاسة بالكامل بطبقة رفيعة.



يُترك الكريب حتى ينضج من الأسفل ويظهر لونه الذهبي الفاتح، ثم يُقلب على الوجه الآخر لبضع ثوانٍ فقط. تُكرر العملية حتى تنتهي كمية العجين.

أفكار لحشوة خفيفة وصحية



تكمن ميزة الكريب في تنوع الحشوات، ويمكن اختيار مكونات خفيفة لا تسبب ثِقَلًا أو عُسر هضم:



حشوة الجبن والخضار



جبن قريش أو موزاريلا لايت

شرائح طماطم

فلفل رومي ألوان

أوراق خس أو سبانخ طازجة

تُخلط المكونات معًا وتوضع داخل الكريب، ثم يُلف ويُقدّم كما هو أو يُسخَّن قليلًا حتى تذوب الجبنة.

الكريب الحادق



حشوة الدجاج الخفيف

صدر دجاج مسلوق ومفتت

ملعقة زبادي

رشة فلفل أسود وملح خفيف

شرائح مشروم (اختياري)

تُخلط المكونات جيدًا، ويمكن تشويحها سريعًا على النار بدون زيت لإضافة نكهة خفيفة قبل وضعها داخل الكريب.



حشوة التونة الصحية

تونة مصفّاة من الزيت

عصرة ليمون

ذرة حلوة

خيار أو خس مفروم



تُعدّ هذه الحشوة من أخف الحشوات وأسرعها، وتناسب من يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا.



طريقة التقديم



يُقدَّم الكريب المالح ملفوفًا أو مطويًا على شكل مثلثات، ويمكن تقطيعه إلى نصفين أو أرباع حسب الرغبة. يُفضّل تقديمه مع سلطة خضراء بسيطة أو كوب زبادي، مما يزيد من الإحساس بالشبع دون تحميل المعدة.

نصائح لنجاح الكريب الخفيف



اجعلي العجينة سائلة قليلًا لتحصلي على كريب رفيع وخفيف

تجنبي الإكثار من الزيت أثناء الطهي

اختاري حشوات قليلة الدسم وغنية بالخضار

يُفضّل تناول الكريب فور تحضيره للحصول على أفضل طعم

يُعدّ الكريب المالح بحشوة خفيفة وجبة عملية ولذيذة في آنٍ واحد، ويمكنكِ تنويع الحشوات حسب المتوفر لديكِ دون التقيد بوصفة واحدة. هو خيار مثالي لأيام الزحام عندما ترغبين في وجبة سريعة، صحية، ومُشبعة دون إحساس بالذنب أو التخمة.

