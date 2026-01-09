الصحة العالمية تعلن تسجيل 200 هجوم على مرافق صحية بالسودان منذ 2023

أدت لمقتل 1900 مواطن وإصابة 490 آخرين..

قالت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة، إن السودان انزلق إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية خلال هذا القرن بعد ألف يوم من القتال.

وأضافت منظمة الصحة العالمية: "تسجيل نحو 200 هجوم على مرافق صحية بالسودان منذ أبريل 2023 أدت لمقتل 1900 وإصابة 490.. وندعو أطراف النزاع للعمل بشكل عاجل لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام للشعب السوداني".

مستويات غير مسبوقة من الجوع وسوء تغذية الأطفال والنزوح

والأحد الماضي، قالت منظمة اليونيسف: إن الحرب المتصاعدة في السودان أدت لمستويات غير مسبوقة من الجوع وسوء تغذية الأطفال والنزوح.

وتابعت اليونيسف: ما يحتاجه أطفال السودان هو وقف إطلاق النار وإنهاء العنف فورا.

21 مليون شخص يواجهون المجاعة في السودان

وقال برنامج الغذاء العالمي، في وقت سابق: إن الاحتياجات في السودان تزداد وهناك 21 مليون شخص في جوع حاد.

وبحسب «الشرق – بلومبرج» قال برنامج الغذاء العالمي: "المجاعة في بعض مناطق السودان مؤكدة.. نقدم مساعدات لأكثر من 4 ملايين شخص في السودان.. التحدي الأكبر بالنسبة لنا بشأن السودان هو نقص الموارد.. الوضع في الفاشر وكادوجلي مأساوي".

فظائع ميليشيا الدعم السريع في السودان

وفي وقت سابق، قال الاتحاد الأوروبي: ندين فظائع ميليشيا الدعم السريع في السودان.

وأضاف: مستعدون لفرض عقوبات إضافية على كل من يزعزع استقرار ‎السودان، وثقافة الإفلات من العقاب في ‎السودان يجب أن تنتهي.

استهداف المدنيين والعنف الجنسي والتجويع في ‎السودان تمثل جرائم حرب

وتابع الاتحاد الأوروبي : فرضنا إجراءات تقييدية على النائب الثاني لقائد ميليشيا الدعم السريع.. استهداف المدنيين والعنف الجنسي والتجويع في ‎السودان تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

