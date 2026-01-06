طريقة عمل خبز البكاكين في خطوات بسيطة

18 حجم الخط

طريقة عمل خبز البكاكين، خبز البكاكين من أنواع الخبز الشعبي المميزة في بعض الدول العربية، ويعرف بطعمه اللذيذ وقوامه الطري من الداخل والمقرمش قليلا من الخارج.

يحضر خبز البكاكين بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، ويقدم غالبا مع الأكلات الشعبية مثل الفول، والجبن، والعسل، أو الزبدة، كما يمكن استخدامه في السندوتشات المختلفة، ويفضل الكثيرون تحضيره في المنزل لضمان نظافته وجودته وطعمه الطازج.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل خبز البكاكين.

مكونات عمل خبز البكاكين:-

3 أكواب دقيق أبيض منخول

1 كوب ماء دافئ حسب حاجة العجين

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

دقيق إضافي للرش

طريقة عمل خبز البكاكين

طريقة عمل خبز البكاكين:-

في وعاء صغير نضع الماء الدافئ، ثم نضيف السكر والخميرة ونقلب جيدا، ونترك الخليط لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة وتظهر فقاعات على السطح، وهذا يدل على نجاحها.

في وعاء عميق نضع الدقيق المنخول ونضيف الملح، ثم نحدث حفرة في المنتصف ونضيف خليط الخميرة والزيت النباتي.

نبدأ في التقليب ثم العجن تدريجيا حتى نحصل على عجينة متماسكة وناعمة لا تلتصق باليد.

نعجن العجين لمدة 8 إلى 10 دقائق حتى تصبح مرنة وطرية.

بعد ذلك نكورها ونضعها في وعاء مدهون بالقليل من الزيت، ونغطيها بقطعة قماش نظيفة، ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبا أو حتى يتضاعف حجمها.

بعد تخمير العجين نقوم بتفريغ الهواء منها برفق، ثم نقسمها إلى كرات متوسطة الحجم.

نرش سطح العمل بالقليل من الدقيق ونفرد كل كرة باستخدام الشوبك على شكل دائري وبسمك متوسط، مع الحرص على عدم ترقيقها أكثر من اللازم حتى لا تجف أثناء الخبز.

نسخن طاسة غير لاصقة جيدا على نار متوسطة.

نضع قرص العجين على الطاسة ونتركه حتى تظهر فقاعات على السطح.

نقلبه على الوجه الآخر حتى ينضج ويأخذ لون ذهبي.

نكرر الخطوات مع باقي الأقراص.

أو نسخن الفرن مسبقا على درجة حرارة 220 مئوية.

نضع أقراص العجين في صينية مبطنة بورق زبدة.

ندخلها الفرن لمدة 5 إلى 7 دقائق حتى تنتفخ وتنضج.

لنجاح خبز البكاكين يفضل استخدام ماء دافئ وليس ساخن حتى لا تفسد الخميرة.

العجن الجيد يساعد على الحصول على خبز طري وهش.

تغطية الخبز بعد الخبز بقطعة قماش تحافظ على طراوته.

يمكن إضافة رشة سمسم أو حبة البركة على الوجه لمذاق مميز.

يقدم مع الجبن والعسل كوجبة فطور شهية.

مناسب لتقديمه مع الفول أو الطعمية.

يمكن حشوه باللحم أو الدجاج أو الخضار كسندوتشات لذيذة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.