الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الريال القطري
سعر الريال القطري
18 حجم الخط

سعر الريال القطري، شهد سعر الريال القطري حالة من الاستقرار أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية، بختام تعاملات الأسبوع.

اقرأ التالي: سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم

وتستعرض “فيتو” سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية.

الريال القطري 
الريال القطري، فيتو

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 12.94 جنيه للشراء، 12.98 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك الأهلي 

سجل سعر الريال القطري في البنك الأهلي المصري نحو 11.98 جنيه للشراء، 12.98 جنيه للبيع.

الريال القطري العملة الرسمية لدولة قطر

الريال القطري هو العملة الرسمية لدولة قطر، ويرمز لها بالرمز QAR، ويعرف أحيانًا بـ QR، حيث يتم إصدار الريال القطري من قبل مصرف قطر المركزي، ويستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل الدولة.

ويعود تاريخ إصدار الريال القطري إلى ما قبل اكتشاف النفط في قطر، حيث كانت قطر في البداية تستخدم عملات مختلفة تشمل الروبية الهندية والدرهم البحريني، ولكن بعد اكتشاف النفط في الخمسينيات من القرن العشرين، بدأت قطر في إصدار عملتها الخاصة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية المتزايدة.

وفي عام 1966 تم إصدار الريال القطري لأول مرة بعد انفصال قطر عن البحرين، حيث كانت في البداية العملة مشتركة بين البلدين.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الريال القطري هو العملة الوطنية المستقلة.

الريال القطري 
الريال القطري، فيتو 

الفئات الورقية والمعدنية

الريال القطري يتوافر في فئات مختلفة من الأوراق النقدية والعملات المعدنية:

العملات الورقية:

5 ريالات: تتميز بلونها الأزرق، وتحمل صورة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، مؤسس الدولة الحديثة.

10 ريالات: باللون الأحمر، وتظهر فيها معالم بارزة من التراث القطري.

50 ريالًا: باللون الأخضر، وتعرض صورًا لمشاهد من الحياة القطرية.

100 ريال: باللون البني، مع صور متنوعة لرموز ثقافية.

500 ريال: باللون البرتقالي، وتعتبر من أعلى فئات العملة.

العملات المعدنية:
توجد عملات معدنية بفئات مختلفة مثل: 1 ريال، 50 درهمًا، و25 درهمًا، وكلها مصنوعة من المعادن مثل النيكل والنحاس.

الريال القطري في السوق

جدير بالذكر أنه يتم تداول الريال القطري في الأسواق المحلية والعالمية، وله حضور قوي في البورصات الخليجية.

وشهد الريال القطري تطورات كبيرة منذ إصداره، بما في ذلك تحسين تصميماته وتطوير تقنيات الأمان فيه لمواكبة التطورات التكنولوجية في عالم العملات، حيث تمت إضافة عدد من الخصائص الأمنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنوك المصرية البنك المركزي والبنوك المصرية البنك المركزى المصرى البنك الأهلى المصرى ختام تعاملات الأسبوع سعر الريال القطري في البنك الاهلي سعر الريال القطري في البنك سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزى سعر الريال القطري امام الجنيه سعر الريال القطري سعر الريال

مواد متعلقة

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

استقرار نسبي في سعر الريال القطري أمام الجنيه بالبنك المركزي

6.77 جنيه، سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الدينار الأردني يسجل 66.85 جنيه في البنك الأهلي

البلاستيك بـ 30 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الجمعة

سعر الـ 100 ين ياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الجمعة

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

البيضاء تبدأ من 65 جنيها، سعر الفراخ اليوم الجمعة 9 يناير 2026
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة السنغال ومالي بعد مرور 30 دقيقة بكأس أمم إفريقيا 2025

الخليج يكتسح ضمك برباعية في الدوري السعودي

ارتفاع مصابي حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية لـ16 شخصا

آرسنال يتوصل لاتفاق لتجديد عقد طويل الأمد لـ ساكا

تطورات هامة بشأن صفقة انتقال عمرو الجزار إلى الأهلي

طريق مصر، تشكيل مباراة السنغال ومالي في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025

طاقم تحكيم سنغالي يدير مواجهة الجزائر ضد نيجيريا بأمم أفريقيا

إصابة 7 أشخاص في حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق المحلية اليوم الجمعة

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

طرق دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًّا دون الحاجة إلى انتظار المحصل

قطع المياه 5 ساعات عن قرية البراجيل في الجيزة

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات ريال مدريد ضد برشلونة قبل نهائي السوبر الإسباني (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: آية الميراث في سورة النساء قطعية لا تقبل الاختلاف

أهم المعلومات عن سورة الهمزة وسبب نزولها

تفسير رؤية الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية