لضخ دماء جديدة، محافظ الفيوم يعلن عن التجهيز لحركة محليات

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

الإعداد لحركة محليات جديدة

وقال محافظ الفيوم: إنه يجرى الآن الإعداد لإعلان حركة محليات خلال الأسابيع المقبلة، لضخ دماء جديدة، تُسهم بشكلٍ كبير في دعم منظومة العمل، واستمرار عجلة التنمية والبناء على أرض الفيوم، ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن، بالاستعداد والجاهزية التامة للمرحلة الأولي من الموجة 28 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، التي ستنطلق يوم 10 يناير الجاري وتستمر حتي 30 من نفس الشهر.

تنسيق بين أجهزة المحافظة

وأكد محافظ الفيوم، أهمية التنسيق الكامل بين مسئولي البنية المعلوماتية المكانية، وأملاك الدولة، ورؤساء مجالس المدن، لتحديد مستهدفات كل مجلس مدينة، خلال المرحلة الأولي من الموجة 28 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وكذا مراجعة ردود رؤساء المدن على المتغيرات المكانية غير القانونية، لتحديد أعدادها بدقة لإدراجها ضمن أعمال الموجة.

إ طلاق أسماء جديدة علي أحياء ومنشآت

ووافق المجلس التنفيذي، على إطلاق أسماء الشهداء، على عدد من المنشآت الحكومية والشوارع العامة، حيث تم الموافقة على إطلاق اسم الشهيد العقيد كريم ياسين أبو جليل، على منطقة تقسيم صبري البكباشي بمدينة الفيوم، وإطلاق اسم الشهيد مجند عبد الرحمن محمد سيد، على مركز شباب الحلافي، بعزبة سلطان بهنس بالفيوم، وإطلاق اسم الشهيد مجند كريم خالد عيد شعبان، على شارع سليم أفندي، بمنشأة دمو بمركز الفيوم.

ولفت محافظ الفيوم إلى أن إطلاق أسماء الشهداء على الأحياء والمنشآت أقل ما يقدم لهؤلاء الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الزكية من أجل رفعة وأمن الوطن.

