محافظات

انتخابات مجلس النواب، إقبال طلابي على التصويت بلجنة الشهيدة منة سيد بالفيوم

حشد من طلاب المدارس،
حشد من طلاب المدارس، فيتو
شهدت لجنة مدرسة الشهيدة منة سيد  في مجمع 6 أكتوبر التعليمي بمنشأة البكري جنوب مدينة الفيوم إقبالا ملحوظا من الطلاب، في الساعة الماضية، للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.

 

الناخبون المقيدون في الفيوم

يذكر  أن عدد الناخبين المقيدين بلجان الفيوم بلغ  2,223,823 ناخب،  يدلون بأصواتهم أمام   343 لجنة انتخابية فى 284 مركز انتخابى يضمهم 4 لجان عامة بالفيوم، لاختيار 10 مرشحين من بين 68 مرشحا في 4 دوائر انتخابية،  في انتخابات مجلس النواب.

 

المرشحون في الدوائر الاربع

 تم تقسيم محافظة الفيوم الى 4 دوائر انتخابية ,يتنافس فى الدائرة الاولى التى تضم قسم اول وثانى  ومركز الفيوم، ومقرها مركز الفيوم  18 مرشح 11 مستقل و7 مرشحين من الاحزاب، والدائرة الثانية مقرها مركز اطسا ويتنافس فيها 22 مرشح 18 مستقل و4 من الاحزاب  والدائرة الثالثة والتى تضم مراكز سنورس وسنهور وطامية، ومقرها مركز طامية، ويتنافس فيها 22 مرشح 15 مستقل و7 من الاحزاب والدائرة الرابعة وتضم مراكز ابشواى ويوسف الصديق  والشواشنة، ومقرها مركز ابشواي، ويتنافس فيها 6 مرشحين 3 مستقلين و3 من الاحزاب.

 

المقاعد المخصصة للفيوم

ويبلغ اجمالى المقاعد المخصصة للمحافظة فى الانتخابات 19 مقعد منهم  9 فى القائمة و10 مقاعد فردية تم تقسيمهم 3 مقاعد بالدائرة الاولى و2 بالدائرة الثانية و3 بالدائرة الثالثة و2 بالدائرة الرابعة.

بعد ساعتين، حضور ضعيف بلجان مدينة الفيوم ومكثف في قرى المرشحين

على كرسي متحرك، مطران الفيوم يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب (صور)

وتم توزيع المراكز الانتخابية فى الفيوم البالغ عددها  284 مركز انتخابيا  منها 40 فى مركز شرطة الفيوم و16 فى قسم اول و8 فى قسم ثانى و25 فى مركز شرطة سنورس و18 فى مركز شرطة سنهور القبلية و30 مركز انتخابى فى طامية و73 فى مركز اطسا و36 فى مركز ابشواى و16 فى يوسف الصديق و18 فى مركز شرطة الشواشنة و4 لجان للفرز فى المحافظة.

