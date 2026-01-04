نقص السماد ومياه الري، مشكلات عرضها مزارعي الفيوم علي وزير الزراعة

18 حجم الخط

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عددا من المزارعين أثناء زيارتهما محطة الميكنة الزراعية بمركز إطسا، حيث عرض المزارعون المشاكل التي تواجههم بالمحافظة.

وجاءت أبرز هذه التحديات في نقص مياه الري بمركز طامية، حيث تعتمد الأراضي على آخر وهبة من المياه، نتيجة تعطل محطة رفع المياه من مصرف البطس، والتي تغطي نحو 10 آلاف فدان، فيما كلف وزير الزراعة وكيل الوزارة في الفيوم بسرعة إعادة تأهيل المحطة لضمان انتظام الري.

كما أشار المزارعون إلى مشكلة نقص حصص الأسمدة الزراعية في الجمعيات التعاونية، مطالبين بالحلول العاجلة لتفادي أي تأثير على الموسم الزراعي، وردا منه قال لهم الوزير: “إن الأسمدة الآن أصبحت مقننة على حسب الزراعات ونوعيتها ويتم الصرف على دفعات حسب نوع الزراعة المنصرف لها”.

توزيع فرطات الذرة الشامية

وكان الوزير ومحافظ الفيوم قد سلما 15 آلة "فراطة ذرة" شامية كمنح مجانية لصغار المزارعين بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار جهود الدولة لتحديث القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين، وذلك خلال زيارتهما لمحطة الميكنة الزراعية بإطسا، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

مبادرة وزارة الزراعة لصغار المزارعين

ولفت وزير الزراعة إلى أن هذه الخطوة جزء من مبادرة موسعة أطلقتها الوزارة لتوزيع 434 فراطة مُعاد تأهيلها بالكامل بجهود قطاع الزراعة الآلية، على صغار المزارعين بالمحافظات، وتهدف المبادرة إلى تعظيم الاستفادة من كافة الأصول المتاحة ورفع كفاءة المعدات التي كانت غير مستغلة، وتحويلها إلى أدوات إنتاجية تخدم المزارع في حقله مباشرة، مشيرا إلى أن دعم صغار المزارعين يمثل أولوية قصوى في خطة الوزارة، كما أنه من غير المقبول وجود آلات غير مستغلة بينما يحتاجها الفلاح لزيادة إنتاجه وتقليل الجهد والوقت.

حجر الزاوية في عمارة تطوير الزراعة

وأضاف وزير الزراعة، أن الميكنة الزراعية هي حجر الزاوية في تطوير الزراعة المصرية الحديثة، وان الهدف من نشر هذه المعدات هو تقليل الفاقد في المحاصيل بعد الحصاد، والتيسير على المزارعين، بما ينعكس مباشرة على زيادة دخولهم، وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن اختيار المستفيدين والذين تم توزيع الآلات عليهم، جاء وفقا لشروط ومعايير تم تطبيقها من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات، من بينها، أن تتراوح حيازتهم بين فدان و3 أفدنة، فضلا عن التزام المزارع المستفيد بإتاحة الآلة لجيرانه من صغار المزارعين، مما يعزز روح التعاون ويضمن وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من الأسر الريفية.

الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة

فيما قال محافظ الفيوم، إن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين نوعية التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل من الأمور الهامة للمزارع، وتحرص المحافظة على دعم خطط التوسع في الري الحديث واستخدام الميكنة الزراعية، للمساهمة في زيادة الإنتاجية وتقليل الجهد البدني والتكلفة المادية، من خلال الاعتماد على الآلات الحديثة في الزراعة، مثل الجرارات والحصادات، وغيرها من الآلات والمعدات الحديثة التي تسهم في تقليل الوقت.

ولفت محافظ الفيوم إلى أن الميكنة الزراعية تساعد على التغلب على تحديات نقص العمالة وزيادة تكاليف الإنتاج.

