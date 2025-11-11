الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
بسبب إغماء رئيس اللجنة، إيقاف مؤقت للجنة رقم 18 ببني صالح بالفيوم

 تم الإيقاف المؤقت للجنة رقم 18 بمدرسة بني صالح الابتدائية بالفيوم، بعد أن سقط رئيس اللجنة مغشيا عليه بسبب الإرهاق، وتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة، وأخطرت  اللجنة العامة لإرسال رئيس لجنة آخر حتى يتم استكمال اللجنة رقم 18 سيدات بمدرسة بني صالح، مع مد فترة التصويت بوقت بديل عن وقت التوقف، وما زال رئيس اللجنة تحت الملاحظة بعد أن استفاق من إغماءته.

الناخبون المقيدون في الفيوم

يذكر أن عدد الناخبين المقيدين بلجان الفيوم بلغ 2,223,823 ناخبا من أبناء الفيوم، يدلون بأصواتهم أمام 343 لجنة انتخابية فى 284 مركز انتخابى يضمهم 4 لجان عامة بالفيوم، لاختيار 10 مرشحين، من بين 68 مرشحا في 4 دوائر انتخابية، في انتخابات مجلس النواب. 

المرشحون في الدوائر الأربع

فقد تم تقسيم محافظة الفيوم إلى 4 دوائر انتخابية، يتنافس فى الدائرة الأولى التى تضم قسم أول وثانى ومركز الفيوم، ومقرها مركز الفيوم 18 مرشحا، 11 مستقلا و7 مرشحين من الأحزاب، والدائرة الثانية مقرها مركز أطسا، ويتنافس فيها 22 مرشحا، منهم 18 مستقلا و4 من الأحزاب، والدائرة الثالثة والتى تضم مراكز سنورس وسنهور وطامية، ومقرها مركز طامية، ويتنافس فيها 22 مرشحا، منهم 15 مستقلا و7 من الأحزاب، والدائرة الرابعة، وتضم مراكز أبشواى ويوسف الصديق والشواشنة، ومقرها مركز أبشواي، ويتنافس فيها 6 مرشحين؛ 3 مستقلين و3 من الأحزاب.

المقاعد المخصصة للفيوم

ويبلغ إجمالى المقاعد المخصصة للمحافظة فى الانتخابات 19 مقعدا، منها 9 فى القائمة و10 مقاعد فردية تم تقسيمها إلى 3 مقاعد بالدائرة الأولى و2 بالدائرة الثانية و3 بالدائرة الثالثة و2 بالدائرة الرابعة.

وتم توزيع المراكز الانتخابية فى الفيوم البالغ عددها 284 مركز انتخابيا، منها 40 فى مركز شرطة الفيوم و16 فى قسم أول و8 فى قسم ثانى و25 فى مركز شرطة سنورس و18 فى مركز شرطة سنهور القبلية و30 مركز انتخابى فى طامية و73 فى مركز أطسا و36 فى مركز أبشواى و16 فى يوسف الصديق و18 فى مركز شرطة الشواشنة و4 لجان للفرز فى المحافظة.

الجريدة الرسمية