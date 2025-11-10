الإثنين 10 نوفمبر 2025
محافظات

إقبال السيدات على 4 لجان بالفيوم بعد فترة الاستراحة

اقبال من السيدات،
اقبال من السيدات، فيتو
سيطرت السيدات علي الحضور أمام صناديق الانتخابات بمدينة الفيوم، بعد فترة الراحة، فقد احتشدت السيدات من أعمار مختلفة أمام لجنة مدرسة الشهيدة منة الله سيد بحب الحواتم، ومدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين، ولجنة مدرسة اليوم الثانوية للبنات، ولجنة مدرسة صبري البكباشي الإعدادية.

كما تصدرت السيدات المشهد بلجنة مدرسة الحادثة الإعدادية المشتركة، بقرية الحادقة، وكما حشد بعض المرشحين سيارات أجرة ميكروباص لجلب الناخبين من مقر إقامتهم الي لجان الانتخابات، ومنها لجنة مدرسة حسن عبد العزيز بقرية معصرة  ضاوي التابعة لمركز طامية.

الناخبون المقيدون بجداول الفيوم

يذكر أن عدد الناخبين المقيدين بلجان الفيوم بلغ  2,223,823 ناخب من أبناء الفيوم، يدلون بأصواتهم أمام 343 لجنة انتخابية فى 284 مركزا انتخابيا، تضمها 4 لجان عامة بالفيوم، لاختيار 10 مرشحين من بين 68 مرشحا في 4 دوائر انتخابية،  في انتخابات مجلس النواب.

المرشحون في الدوائر الاربع

فقد تم تقسيم محافظة الفيوم الى 4 دوائر انتخابية ,يتنافس فى الدائرة الاولى التى تضم قسم اول وثانى  ومركز الفيوم، ومقرها مركز الفيوم  18 مرشح 11 مستقل و7 مرشحين من الاحزاب، والدائرة الثانية مقرها مركز اطسا ويتنافس فيها 22 مرشح 18 مستقل و4 من الاحزاب  والدائرة الثالثة والتى تضم مراكز سنورس وسنهور وطامية، ومقرها مركز طامية، ويتنافس فيها 22 مرشح 15 مستقل و7 من الاحزاب والدائرة الرابعة وتضم مراكز ابشواى ويوسف الصديق  والشواشنة، ومقرها مركز ابشواي، ويتنافس فيها 6 مرشحين 3 مستقلين و3 من الاحزاب.

المقاعد المخصصة للفيوم

ويبلغ اجمالى المقاعد المخصصة للمحافظة فى الانتخابات 19 مقعد منهم  9 فى القائمة و10 مقاعد فردية تم تقسيمهم 3 مقاعد بالدائرة الاولى و2 بالدائرة الثانية و3 بالدائرة الثالثة و2 بالدائرة الرابعة.

رئيس حزب الوفد يدعو المواطنين إلى المشاركة في انتخابات مجلس النواب

وتم توزيع المراكز الانتخابية فى الفيوم البالغ عددها  284 مركز انتخابيا  منها 40 فى مركز شرطة الفيوم و16 فى قسم اول و8 فى قسم ثانى و25 فى مركز شرطة سنورس و18 فى مركز شرطة سنهور القبلية و30 مركز انتخابى فى طامية و73 فى مركز اطسا و36 فى مركز ابشواى و16 فى يوسف الصديق و18 فى مركز شرطة الشواشنة و4 لجان للفرز فى المحافظة.

