محافظ الفيوم يتابع انتخابات النواب بالدائرة الثالثة عبر مركز الطوارئ

محافظ الفيوم يتابع
محافظ الفيوم يتابع انتخابات مجلس النواب، فيتو
يتابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، أعمال انتخابات مجلس النواب 2025، في اليوم الأول من جولة الإعادة للدائرة الثالثة الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا، وضم مركزي سنورس وطامية. 

نتيجة الجولة الأولى

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت نتائج للدائرة الثالثة بالفيوم الملغاة بحكم المحكمة الإدارية، ومقرها مركز شرطة سنورس، نتيجة المرحلة الأولى، وكان عدد من أدلوا بأصواتهم 140677 ناخبًا منهم 131985 صوتًا صحيحًا، 8692 صوتًا باطلًا، وبعد إضافة أصوات المصريين المقيمين بالخارج، وصل إلى مرحلة الحسم والإعادة كل من اللواء طه عبد التواب، مرشح التحالف، وحصل على 60460 صوتًا، الدكتور حمادة سليمان، مرشح حزب النور، وحصل على 53447 صوتًا، و حمد دكم مرشح التحالف، وحصل على 28461 صوتًا، وحازم فايد المرشح المستقل، وحصل على 30523 صوتًا، وربيع أبو كمال، المرشح المستقل، وحصل على 28423 صوتًا، ومنجود الهواري، مرشح التحالف، وحصل على 35004 أصوات.  

من لهم حق الانتخاب بالدائرة الثالثة

يذكر أن الدائرة الثالثة بالفيوم، مقرها مركز شرطة سنورس، وبلغ عدد المقيدين بها 667 ألفًا و149 ناخبًا موزعين على 73 مقرًّا انتخابيًّا تشمل 93 لجنة فرعية، وتنافس في الجولة الأولى في هذه الدائرة 18 مرشحًا على 3 مقاعد، بينهم 13 مرشحًا مستقلًا و5 على القوائم الحزبية، بعد انسحاب 4 مرشحين من السباق، وأسفرت الجولة الأولى عن إجراء الإعادة بين المرشحين السنة سابقي الذكر.   

انتخابات النواب 2025، غرفة عمليات الشعب الجمهوري تتابع التصويت في جولة الإعادة بالدوائر الملغاة

انتخابات النواب، الدائرة الأولى بالمنتزه تستقبل الناخبين بجولة الإعادة (صور)

يذكر أن محافظة الفيوم قد أعدت اللجان لاستيعاب أي زيادة مرتقبة في أعداد الناخبين، في ظل ترقب لمستوى المشاركة خلال جولة الإعادة.

