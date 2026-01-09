الجمعة 09 يناير 2026
رياضة

تشكيل المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025

المغرب
المغرب
كأس أمم أفريقيا، أعلن وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة الكاميرون في دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلتقي المغرب والكاميرون في الرباط سعيا لحسم بطاقة التأهل الثانية إلى الدور نصف النهائي من البطولة التي تستضيفها المغرب.

 

تشكيل المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025
 

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نصير مزراوي، نايف أكرد، آدم ماسينا،أشرف حكيمي.

خط الوسط: نائل العيناوي، إسماعيل صيباري، بلال الخنوس.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، أيوب الكعبي، عبد الصمد الزلزولي.

 

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد كل من: الكاجوي – الحرار – أمرابط – إيجامان – رحيمي – بن صغير – ترجالين – الشيبي – أخوماش – الياميق – النصيري – طالبي – صلاح الدين – آيت بودلال – بلعمري.

يذكر أن منتخب المغرب كان  تغلب على تنزانيا في دور الـ16 بالفوز بهدف نظيف، بينما أطاح المنتخب الكاميروني بنظيره الجنوب أفريقيا بعدما فاز عليه 2-1.

الجريدة الرسمية