محافظ الفيوم يكرم أسر الشهداء في احتفالات المحافظة بيوم الشهيد

كرم محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري ومدير جمعية المحاربين القدماء، اللواء أحمد حسن، أسر الشهداء ومصابي العمليات، وتقديم المساعدات تكريمًا لتضحياتهم الغالية في سبيل رفعة الوطن واستقراره.

جاء ذلك خلال احتفالية المحافظة بيوم الشهيد والمحارب القديم، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

خير أجناد الأرض

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم: إن مصر وطن لا نعيش على أرضه، بل وطن يعيش فينا، ونحن في مصر كنا ولا زلنا نُعلّم العالم أجمع، وجنودنا خير أجناد الأرض، وسنظل في رباط إلى يوم القيامة دفاعًا عن أوطاننا، فتراب الوطن يستحق أن نفديه بدمائنا، ويكفي من مات دفاعًا عن وطنه وعرضه شرفًا أن القرآن الكريم نهانا أن نقول أنه ميت، بل قال في حق الشهداء: "بل أحياء عند ربهم يرزقون"، كما يكفي الشهيد فخرًا أيضًا أنه يرى مقعده من الجنة وقت خروج روحه، كما يتوج والداه بتاج الوقار، ويُبعث يوم القيامة وقد قُبلت شفاعته في 70 من أهل بيته.

 

احتفالا بيوم الوفاء

وقال محافظ الفيوم: إن الاحتفال بيوم الشهيد يجسد أسمى معاني الوفاء والتقدير لمن ضحوا من أجل رفعة مصر، فانتصارات أكتوبر المجيدة ستظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن، وأن مصر استعادت أرضها كاملة بفضل تضحيات أبنائها، وتعكس استضافت مصر لقمة السلام العالمية بمدينة شرم الشيخ، قوة ومكانة الدولة التي دعت العالم كله إلى أرض السلام لترسيخ قيم الحوار والاستقرار.

الدرع والسيف

وأضاف محافظ الفيوم، أن الجندي المصري سيظل الدرع والسيف الذي يحمي الوطن، وأن ما تقدمه المحافظة وجمعية المحاربين القدماء، لا يفي الشهداء حقهم ولا يجازي تضحياتهم، موجهًا التحية والتقدير لكل شهيد ومقاتل في سبيل الله والوطن، وداعيًا الله أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

زراعة الفيوم تنظم تدريبا على ترشيد استهلاك مياه الري للمزارعين وروابط المياه

بيت ثقافة إطسا بالفيوم ينظم ورشة عمل للتدريب علي تدوير مخلفات البلاستيك

وأكد رئيس جمعية المحاربين القدماء، أن الجمعية تعمل على رعاية أسر الشهداء ومصابي العمليات، وتقديم الدعم اللازم لهم، وما تقدمه الجمعية من خدمات لا تقارن بما قدمه أبطالنا من تضحيات.

الجريدة الرسمية