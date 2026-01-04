الأحد 04 يناير 2026
محافظات

وزير الزراعة: إقامة سد ترابي لحماية المستثمرين أثناء إنشاء شبكة صرف 16 ألف فدان

جولة وزير الزراعة،
جولة وزير الزراعة، فيتو
قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق: إنه تم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ سد ترابي في نطاق جمعية "سنابل الخير"، كإجراء احترازي لحماية الأراضي والطرق المحيطة بأعمال إنشاء شبكة الصرف الرئيسية بزمام الـ 16 ألف فدان التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لعلاج مشاكل المستثمرين والمزارعين.

الانتهاء من شبكة الصرف في اسرع وقت

ووجه الوزير بالانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن، لضمان كفاءة صرف الأراضي، واستمرار التعاون بين وزارتي الزراعة والري، والمحافظة، لضمان عدم تكرار مشكلة غرق الطرق أو الأراضي، والدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمنطقة قوتة كمركز واعد للتنمية الزراعية، وسيتم تذليل كافة العقبات الإدارية والفنية.

إزالة العقبات أمام المستثمرين

 

وأشار  وزير الزراعة  إلى أن  الدولة حريصة، على التصدي لكافة التحديات التي تواجه المستثمرين والمنتجين الزراعيين، ويتم  التنسيق  على أعلى مستوى بين محافظتي الفيوم وبني سويف لضمان تقديم الخدمات للجمعيات الواقعة في النطاقين، خاصة جمعية سنابل الخير البالغ مساحتها 2000 فدان، والتي تتبع إداريًا محافظة بني سويف وتخضع لإشراف محافظة الفيوم.

دعم مشروعات الاستصلاح

​فبما قال محافظ الفيوم: إن المحافظة حريصة على تسخير كافة إمكانياتها لدعم مشروع استصلاح الأراضي بقوتة، وإنشاء شبكة صرف قوية يمثل ركيزة أساسية لاستدامة الإنتاج الزراعي وحماية الاستثمارات بالمنطقة.

 

وزير الزراعة: 2350 جنيها السعر الجديد لأردب القمح

نقص السماد ومياه الري، مشكلات عرضها مزارعي الفيوم علي وزير الزراعة

ولفت محافظ الفيوم الي أن التنسيق مستمر مع مختلف الوزارات والمؤسسات، لتحسين كفاءة منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين وحل مشكلاتهم، وتحسين بيئة الاستثمار في مختلف القطاعات.

