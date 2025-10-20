محافظ الأقصر يترأس اجتماعا هاما للمجلس التنفيذي، تعرف على أهم القرارات

ترأس المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، المجلس التنفيذي للمحافظة رقم (4) لعام 2025، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام لمحافظة الأقصر، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومدير المكتب الفني للمحافظ، ومديري الإدارات المعنية.

المجلس التنفيذي لمحافظة الأقصر

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الهامة، من بينها المذكرة المقدمة من مركز ومدينة إسنا بشأن مخاطبة وزير الزراعة للموافقة على إقامة مركز تأهيلي لذوي الهمم (طبي – تعليمي – اجتماعي)، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض بقرية الزنيقة لإنشاء مدرسة تعليم أساسي عليها، تبرع بها الأهالي، وتخصيص قطعة أخرى لإنشاء محطة صرف صحي شرق قرية أصفون.

كما تم استعراض مقترح تخصيص قطع أراضي لإنشاء إدارة تموين بمركزي إسنا والطود، إلى جانب مناقشة طلبات مقدمة لتدعيم خطوط السير بعدد (21) خط سير جديد على طريق الأقصر – طيبة، و(15) خط سير على طريق الأقصر – البغدادي – الشادر، بالإضافة إلى (10) خطوط سير جديدة لقرى حواجر أرمنت (الشنابات).

وتناول المجلس كذلك إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن على المدارس تخليدًا لذكراهم، وهم الشهيد مجند محمد عاطف محمود أحمد على مدرسة نجع دنقل للتعليم الأساسي الابتدائي – مركز أرمنت، والشهيد مجند إبراهيم محمد الطيري على مدرسة الحسينات الابتدائية بالطود – نجع الحسينات، والشهيد مجند عماد عبد الملاك شحاتة على مدرسة أرمنت الحيط الإعدادية بنين، كما تم مناقشة إطلاق اسم الشهيد محمد عاطف محمود أحمد على أحد مداخل مدينة أرمنت الوابورات (كوبرى الخشب) أو على المدرسة الابتدائية المشتركة بمجمع المحاكم بأرمنت الوابورات، وكذلك إطلاق اسم الشهيد مجند محمود عوض أحمد عوض على مدرسة أرمنت الثانوية بنات، حيث تم التوجيه بعمل حصر بأسماء كافة الشهداء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

كما ناقش المجلس مذكرة إدارة الأملاك بشأن تخصيص قطعتي الأرض المقام عليهما مسجد السلام وكنيسة الملاك ميخائيل بعزبة جاد – قرية السلام – مركز أرمنت بالمجان، فوجه المجلس التنفيذى للمحافظة بالتأكيد على مخاطبة مجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام محافظ الأقصر بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بمراكز ومدن المحافظة، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل الخدمات لأهالي الأقصر.

