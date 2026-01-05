الإثنين 05 يناير 2026
علاج علي نفقة الدولة وفرص عمل في لقاء محافظ الفيوم بالمواطنين

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، وإجراء عدد من التداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير مساعدات مالية عاجلة ومعاشات للفئات الأولى بالرعاية، وتوفير مشروعات تنموية، وفرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص، وتراخيص أكشاك، للشباب والمرأة المعيلة ومن بينهم ذوي الهمم، كما وجه بدراسة مشكلة الصرف الصحي بشارع برديسي بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

علاج علي نفقة الدولة

كما وجه محافظ الفيوم، كلًا من وكيل وزارة الصحة والسكان، ومدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية الأولى بالرعاية، وسرعة التنسيق بين مسئولي مديرية الصحة بالفيوم، ومعهد العيون بروض الفرج بالقاهرة، لإجراء الفحص الطبي اللازم لسيدة من غير القادرات وتحتاج إلى عملية زرع قرنية بالعين، على أن يتم توفير سيارة لنقل الحالة من الفيوم للقاهرة ذهابًا وإيابًا، كما وجه مسئولي التأمين الصحي بتوفير العلاج اللازم لفتاة معاقة ذهنيًا وحركيًا ومصابة بهشاشة العظام، وكذا توفير العلاج على نفقة الدولة لمسن مريض بالسرطان، وتوفير العلاج الكيماوى لسيدة مسنة مصابة بتليف فى الرئتين والكبد، والتنسيق مع مسئولي التضامن الاجتماعي لسرعة توفير جهاز تنفس أكسجين للحالة.

تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، لإجراء عدد من التداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، وبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان مدى إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، بما يسهم في توفير الحياة الكريمة لهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، ودراسة عدد من طلبات ذوى الاحتياجات الخاصة لمنحهم "كارت الخدمات المتكاملة"، والتنسيق مع المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، لتوفير الأجهزة المنزلية والكهربائية اللازمة للفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير الفرش والأثاث اللازم لسيدة احترق منزلها بقرية بنى صالح بمركز الفيوم.

 فرص عمل بالقطاع الخاص

واستمع محافظ الفيوم، خلال اللقاء لمطالب عدد من الشباب والفتيات الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، ووجه وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشددًا على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة لذلك، بهدف الإنتقال بهم من مرحلة المساعدات المباشرة، إلى مرحلة العمل والإنتاج المستمر والاعتماد على النفس، كما وجه المحافظ، بتوفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات تنموية للشباب والمرأة المعيلة ـ خاصة الأولى بالرعاية وذوي الهمم ـ بالتنسيق مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، أو من خلال إدارات تنمية القرية بمجالس المدن، أو برنامج "مشروعك".

 خدمات تموينية

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بدراسة شكوى أحد المواطنين من توقف بطاقة صرف الحصة التموينية، كما وجه بدراسة شكوى أحد المواطنين التي يتضرر فيها من توقف بطاقة صرف المعاش الخاص به، موجهًا مسئولي التأمينات والمعاشات، بسرعة فحص المشكلة وصرف المعاش حال استحقاقه، كما وجه المحافظ، بتشكيل لجنة من التخطيط العمراني بالمحافظة، وهيئة التخطيط العمراني، لفحص شكوى سيدة متضررة من خطوط التنظيم بالأرض الواقعة على خليج المرج، والمواجهة لفرع جامعة الأزهر بمدينة الفيوم، وكذا فحص كافة الشكاوى المشابهة لشكوى السيدة المتضررة.

حل لمشكلة شارع برديسي

وفحص مطلب عدد من الأهالي القاطنين بشارع برديسي، بالقرب من مديرية التضامن الاجتماعي، بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم، التي يلتمسون فيه سرعة صيانة شبكات خطوط ومطابق الصرف الصحي بالشارع، نظرًا لتضررهم من تسرب مياه الصرف الصحي به، مما تسبب في إغراق الشارع والمناطق الواقعة خلف المنازل، وجه محافظ الفيوم، مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بمعاينة المنطقة على الطبيعة، وكسح مياه الصرف الصحي، ومعرفة أسباب تسربها بالشارع، ودراسة مدى إمكانية صيانة شبكات الصرف الصحي بالشارع، بالتنسيق بين شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وإحدى المؤسسات أو الجمعيات الأهلية، وبالتعاون مع المواطنين القاطنين بالشارع.

تكليفات الإدارة المحلية

كما وجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، ببحث ودراسة عدد من طلبات المواطنين الراغبين في ترخيص أكشاك بالقرى وعلى أطراف المدن، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا من السيدات المعيلات وذوي الهمم، وتيسير الإجراءات طبقًا للشروط المنظمة لذلك.

محافظ الفيوم يتابع انتخابات النواب بالدائرة الثالثة عبر مركز الطوارئ

محافظ الفيوم يتفقد موقع حادث حريق مركز الحضانات للاطمئنان على الأطفال

 كما وجه المحافظ، وكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات، ومجالس المدن بالفيوم، ومختلف مديري المديريات الخدمية بالمحافظة، بتلقى شكاوى المواطنين والعمل على بحث الحلول المناسبة لها.

