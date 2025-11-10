الإثنين 10 نوفمبر 2025
محافظات

على كرسي متحرك، مطران الفيوم يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب (صور)

أدلى  الأنبا إبرام مطران الفيوم ورئيس أديرتها، بصوته في الانتخابات البرلمانية، صباح اليوم، بمقر لجنته بمدرسة الشهيد المهندس محمد يوسف عبد السلام بمنطقة كيمان فارس، بمدينة الفيوم، رغم ظروفه الصحية.

وفد كنسي للإدلاء بأصواتهم

ورافق مطران الفيوم، وفد كنسي، ضم القمص بولا عطية، وكيل مساعد مطرانية الفيوم، والقمص صليب توفيق، وكيل مساعد المطرانية للشؤون القانونية، والأب الراهب القس أنسطاسي النقلوني، سكرتير مطران الفيوم، والقس أمونيوس فوزي، راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم، والنائب أيمن شكري، عضو مجلس النواب، واللواء ممدوح فام، وآخرين. 

وقد ساعد المستشار رئيس اللجنة، مطران الفيوم، بالنزول للطابق الأرضي، لتمكينه من الإدلاء بصوته، لظروفه الصحية التي تمنعه من صعود السلالم للجنة.

غرفة عمليات حزب المؤتمر تكشف تفاصيل متابعتها لانتخابات النواب (صور)

محافظ أسوان والرموز الدينية يدعون المواطنين للمشاركة بانتخابات النواب (فيديو وصور)

واستقبل المستشار محمود عبد التواب، رئيس اللجنة العامة للانتخابات بدائرة بندر ومركز الفيوم، مطران الفيوم، ورحب به أثناء حضوره للجنة للتصويت في الانتخابات

