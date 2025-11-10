على كرسي متحرك، مطران الفيوم يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب (صور)

18 حجم الخط

أدلى الأنبا إبرام مطران الفيوم ورئيس أديرتها، بصوته في الانتخابات البرلمانية، صباح اليوم، بمقر لجنته بمدرسة الشهيد المهندس محمد يوسف عبد السلام بمنطقة كيمان فارس، بمدينة الفيوم، رغم ظروفه الصحية.

وفد كنسي للإدلاء بأصواتهم

ورافق مطران الفيوم، وفد كنسي، ضم القمص بولا عطية، وكيل مساعد مطرانية الفيوم، والقمص صليب توفيق، وكيل مساعد المطرانية للشؤون القانونية، والأب الراهب القس أنسطاسي النقلوني، سكرتير مطران الفيوم، والقس أمونيوس فوزي، راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم، والنائب أيمن شكري، عضو مجلس النواب، واللواء ممدوح فام، وآخرين.

وقد ساعد المستشار رئيس اللجنة، مطران الفيوم، بالنزول للطابق الأرضي، لتمكينه من الإدلاء بصوته، لظروفه الصحية التي تمنعه من صعود السلالم للجنة.

واستقبل المستشار محمود عبد التواب، رئيس اللجنة العامة للانتخابات بدائرة بندر ومركز الفيوم، مطران الفيوم، ورحب به أثناء حضوره للجنة للتصويت في الانتخابات

