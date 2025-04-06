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مياه أسيوط تطلق مبادرة لإحلال وتجديد وصلات الصرف الصحي بحي غرب

وصلات المياه بأسيوط،
وصلات المياه بأسيوط، فيتو

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد مبادرتها لتحسين البنية التحتية والبدء في أعمال إحلال وتجديد وصلات الصرف الصحي وغرف التفتيش بحي غرب أسيوط وذلك بالشراكة بين الشركة ومنظمة اليونسيف وحي عرب تحت رعاية اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط.

 

 

تأتي تلك المبادرة في إطار الشراكة بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من أجل تذليل أى عقبات تحول دون تمتع المواطن بخدمات أفضل وخاصة في مجال المياه.

 

مبادرة تحسين البنية التحتية لأنظمة الصرف الصحي

 

وفي هذا السياق تابع المهندس محمود شحاته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه أسيوط على أرض الواقع خطوات تنفيذ مبادرة تحسين البنية التحتية لأنظمة الصرف الصحي بحي غرب أسيوط وذلك من خلال عمل إحلال وتجديد لوصلات الصرف الصحي المتهالكة والمتآكلة وغرف التفتيش كحل جذرى للقضاء على مشكلات الطفوحات المتكررة التى تهدد سلامة الهيكل البنائي للعقارات.

 

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وانطلقت المبادرة شركة مياه أسيوط المجتمعية لتعزيز معيشة الأفراد بكل ما يحسن لهم  نوعية الحياة الأمر الذي ينعكس بصفة إيجابية على المعدل التنموي للمجتمع ويسارع الخطى نحو بناء مجتمع أكثر تطورا وأكثر مواكبة للتغيرات.

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