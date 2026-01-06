الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الكشف على 670 مواطنا خلال قافلة طبية بالقليوبية

صحة القليوبية تنظم
صحة القليوبية تنظم قافلة طبية مجانية، فيتو
18 حجم الخط

 نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بـ محافطة القليوبية، قافلة لخدمة أهالي  قرية البقاشين بكفر شكر، وتم الكشف على ٦٧٠ مواطنا مجانا، من خلال وجود عيادات طبية  في مختلف التخصصات.

صحة القليوبية تكلف لجانا فنية وقانونية للتحقيق في حريق مصحة لعلاج الإدمان ببنها

محافظ القليوبية يجري جولة ميدانية لمتابعة مشروعات الرصف وتطوير المحاور بـ 4 مدن

صحة القليوبية تتابع قافلة مجانية 

 وتفقد الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أعمال القافلة الطبية المجانية والتي تنوعت بين الكشف الطبي في التخصصات  المختلفة (الباطنة -  الأطفال - الجراحة  - النساء  -  تنظيم أسرة ــ الجلدية ـ أسنان- رمد ـ العظام) إلى جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليسترول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

المبادرات الرئاسية للصحة 

 وتفقد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جميع عيادات القافلة ووجه بضرورة تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة لجميع المترددين على القافلة.

جاء ذلك في وجود المستشار العسكري بالقليوبية عميد حسام عطوة والمقدم محمود جوده والدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية، وفريق العمل المعاون لها.

تأتي الخطوة في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار  نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور اسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية صحة القليوبية محافطة القليوبية محافظ القليوبية محافظة القليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وزارة الصحة بالقليوبية

مواد متعلقة

صحة القليوبية تكلف لجانا فنية وقانونية للتحقيق في حريق مصحة لعلاج الإدمان ببنها

المشدد 15 سنة لشقيقين بتهمة الاتجار بالمخدرات في القليوبية

المشدد 6 سنوات لسائق وطالب لاتجارهما بالمخدرات في القليوبية

محافظ القليوبية يبحث إجراءات تحويل قرية "القلج" إلى مدينة مستقلة

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف دفعة واحدة والطماطم تقفز إلى 14 جنيها بسوق الجملة

ماسكات طبيعية مرطبة قبل النوم، لبشرة نضرة صباحا

بمشاركة السيسي، الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم

بالأسماء، تعيين قيادات جديدة بجامعة القاهرة

عودة حركة المرور لطبيعتها بعد حريق تريلا بطريق إسكندرية الصحراوي.. وسيارة تنهي حياة طالب بشبرا

5970 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

تجديد حبس 4 عاطلين بتهمة غسل 40 مليون جنيه حصيلة التهرب الضريبي بالقاهرة

جنوح سفينة تركية في مضيق كيرتش بالبحر الأسود

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أصلها وحكمها والقول الفصل في توقيتها، كل ما تريد معرفته عن معجزة الإسراء والمعراج

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض والتعافي بعد فترة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية