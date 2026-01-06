الكشف على 670 مواطنا خلال قافلة طبية بالقليوبية

18 حجم الخط

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بـ محافطة القليوبية، قافلة لخدمة أهالي قرية البقاشين بكفر شكر، وتم الكشف على ٦٧٠ مواطنا مجانا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.

صحة القليوبية تتابع قافلة مجانية

وتفقد الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أعمال القافلة الطبية المجانية والتي تنوعت بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة (الباطنة - الأطفال - الجراحة - النساء - تنظيم أسرة ــ الجلدية ـ أسنان- رمد ـ العظام) إلى جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليسترول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

المبادرات الرئاسية للصحة

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جميع عيادات القافلة ووجه بضرورة تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة لجميع المترددين على القافلة.

جاء ذلك في وجود المستشار العسكري بالقليوبية عميد حسام عطوة والمقدم محمود جوده والدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية، وفريق العمل المعاون لها.

تأتي الخطوة في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.