الصحة: 2026 و2027 عاما التحدي لتحقيق معدل إنجاب 2.1 طفل

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، التزام الدولة بتحقيق معدل الإنجاب الكلي المستهدف البالغ 2.1 طفل لكل سيدة بنهاية عام 2027.

عاما 2026 و2027 يمثلان “مرحلة التحدي”

وأوضحت الألفي أن عامي 2026 و2027 يمثلان “مرحلة التحدي”، بما يستلزم تكثيف الجهود ورفع سقف المستهدفات، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات لتحسين الخصائص السكانية، وتمكين المرأة، ومحو الأمية، والحد من التسرب من التعليم، والقضاء على الفجوة غير الملباة في خدمات تنظيم الأسرة.

كانت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان، عقدت سلسلة من الاجتماعات والورش التشاركية، تضمنت اجتماعًا موسعًا ضم وكلاء الوزارة ومديري المديريات الصحية وإدارات تنمية الأسرة على مستوى الجمهورية، إلى جانب ورشة عمل لمراجعة ودمج الخطط التنفيذية القطاعية للفترة من 2026 إلى 2027، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والخطة العاجلة، والبرنامج القومي لتنمية الأسرة.

وشهدت الاجتماعات مشاركة الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتورة مرفت فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، إضافة إلى عدد من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في قضايا السكان، وممثلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهات الشريكة من مؤسسات المجتمع المختلفة.

وناقش المشاركون نتائج وحصاد عام 2025، مع تحليل دقيق لنقاط القوة والقصور في أداء المحافظات المختلفة، وطرح التحديات والحلول المقترحة بشفافية.

كما جرى تسليط الضوء على نماذج ناجحة، من بينها بورسعيد كنموذج متقدم يقترب من معدل الإحلال السكاني، إلى جانب محافظات المنوفية، البحيرة، الإسكندرية، الغربية التي سجلت معدل إنجاب 1.99، إضافة إلى محافظات الصعيد مثل المنيا وأسيوط وسوهاج، فضلًا عن شمال سيناء ومطروح في التعامل مع الخصوصيات الجغرافية والثقافية.

وأكدت الدكتورة رشا خضر أهمية تحديث الخطط على مستوى المحافظات، ومتابعة الملفات العائلية، والانتهاء من صيانة العيادات المتنقلة وتوفير السائقين، خاصة بالمناطق النائية، مع تفعيل برنامج “مشاركة المهام” لسد العجز في أعداد الأطباء، كما أشادت بالتجارب الناجحة، وعلى رأسها محافظة بورسعيد في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

غرف المشورة الأسرية تمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل

بدورها، شددت الدكتورة مرفت فؤاد على أن غرف المشورة الأسرية تمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل، داعية إلى التوسع في ميكنتها وربطها بالخدمات العلاجية، مع التأكيد على دقة البيانات وموثوقيتها، والتركيز خلال المرحلة المقبلة على مشورة ما قبل الزواج والسنة الأولى من الزواج.

وخلال ورشة العمل التشاركية، استعرض الدكتور حسين عبدالعزيز الأسس العلمية لإعداد الخطط التنفيذية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة وربط الأنشطة بالمخرجات والنتائج، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الراهنة، ومن بينها تراجع أو توقف بعض مصادر الدعم الخارجي.

وأكدت الاتفاق على حزمة من الإجراءات الملزمة، شملت التقييم الشهري للمؤشرات وربط الحوافز بالنتائج، والتركيز على خمس رسائل أساسية هي: المباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات، استخدام وسائل تنظيم الأسرة فور الولادة، الاستعداد السليم للحمل الأول، خفض معدلات العمليات القيصرية غير المبررة، وتقليل نسب التوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

كما تم الاتفاق على التوسع في تدريب أطباء الامتياز وهيئة التمريض، وتعزيز الشراكات مع الجامعات لدعم الولادات الطبيعية، وتوحيد الرسائل الإعلامية لتغيير السلوكيات المجتمعية، وعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر، إلى جانب إطلاق مسابقة بين المحافظات لاختيار أفضل ثلاث محافظات وفقًا لدقة البيانات وتحسن المؤشرات، مع وضع جدول زمني محدد للانتهاء من الخطط التنفيذية المحدثة.

