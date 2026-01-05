صحة القليوبية تكلف لجانا فنية وقانونية للتحقيق في حريق مصحة لعلاج الإدمان ببنها

18 حجم الخط

أصدرت مديرية الصحة بـ محافظة القليوبية بيانا رسميا، مساء اليوم، بشأن الحريق الذي اندلع داخل أحد مراكز علاج الإدمان الخاصة المرخص لها بنطاق المحافظة، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأوضح البيان أنه فور ورود بلاغ باندلاع الحريق بمركز علاج الإدمان الخاص بـ مدينة بنها جرى إخطار قوات الحماية المدنية بالقليوبية على الفور، والتي انتقلت سريعا إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران، ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع والحفاظ على سلامة المتواجدين.



وأضافت المديرية أنه جرى الدفع بـ 10 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث حيث تم التعامل الفوري مع الحالات المصابة، ونقل ١١ مصابا تعرضوا لحالات اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة إلى مستشفي بنها التعليمي وبنها الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفاة 7 اشخاص في مركز علاج الادمان ببنها

وأشار البيان إلى أن الحادث أسفر للأسف، عن وفاة 7 من نزلاء مركز علاج الإدمان متأثرين بإصاباتهم مؤكدا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية تحسبا لوجود أي حالات طارئة أخرى.

وفي هذا السياق صرح الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية بأن المديرية تتابع تداعيات الحادث على مدار الساعة بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية مشددا على اتخاذ جميع الإجراءات الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لهم داخل المستشفيات.

وأضاف وكيل الوزارة أنه جرى تشكيل لجان فنية وقانونية متخصصة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته والتأكد من مدى التزام المركز باشتراطات السلامة والصحة المهنية على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفات.

التواصل المستمر مع أسر المصابين والمتوفين في حادث مركز علاج الإدمان ببنها

كما أكدت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية أنها تقوم بالتواصل المستمر مع أسر المصابين والمتوفين لتقديم أوجه الدعم الطبي والإنساني اللازم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأختتم البيان بالتأكيد على أن المديرية تتعامل مع هذا الحادث الأليم بكل جدية وشفافية مشددة على أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات أولا بأول فور الانتهاء من التحقيقات مع مناشدة المواطنين ووسائل الإعلام تحري الدقة في تداول المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.

مركز علاج الادمان ببنها، فيتو

