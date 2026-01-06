احذري، البيكا تصيب بعض الأطفال وتسبب التسمم أحيانا

18 حجم الخط

أنيميا فقر الدم من الأمراض الشائعة بين الأطفال نتيجة سوء التغذية وعدم حصولهم على العناصر الغذائية المهمة بشكل كافى يوميا.

وللأسف أنيميا فقر الدم تؤثر على تركيز الصغار ومناعتهم ونموهم بشكل صحى، لذا يجب على الأمهات الاهتمام بعلاجها سريعا حفاظا على صحة الصغار.

ما هى البيكا؟

ويقول الدكتور هانى عصام استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه أحيانا تلاحظ بعض الأمهات أن الطفل يحاول أن يأكل أشياء غريبة، مثل التراب أو الطين أو الورق أو حتى الثلج وهذا الموضوع ليس مجرد لعب أطفال أو فضول لأنه أحيانا يكون له سبب طبى، وهى حالة مرضية معروفة اسمها البيكا.

أسباب البيكا

أسباب إصابة الأطفال بالبيكا

وأضاف عصام، أن البيكا تعنى أن الطفل يشتهى تناول أشياء ليست من الطعام وأكثر سبب لذلك هو نقص الحديد وأحيانا نقص الزنك، وهو يظهر عادة مع أنيميا فقر الدم أو عند الأطفال الذين يعانوا من تأخر في النمو، ويجب علاج هذا الأمر ضرورى لأنه يمكن أن يسبب التسمم كما أنه يزيد أنيميا فقر الدم ولا يحل المشكلة.

كما يمكن أن يسبب مشاكل في الأمعاء والمعدة مثل وجع أو انسداد، لذا يجب عند ظهور مثل هذه الأعراض على الطفل، عمل التحاليل اللازمة لتحديد نسبة نقص الحديد لدى الطفل وعلاجه سريعا سواء من خلال الطعام أو تناول المكملات الغذائية التى تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم.

