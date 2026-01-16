الجمعة 16 يناير 2026
اقتصاد

تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعا بالبورصة المصرية نهاية الأسبوع

أنهت مجموعة من الأسهم تداولات الأسبوع على مكاسب قوية، لتتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، بدعم من تحركات شرائية وانتقائية من المستثمرين.
وتصدر سهم إم إم جروب للصناعة والتجارة القائمة بعد ارتفاعه بنحو 12.33% ليغلق عند 4.10 جنيه مقابل 3.65 جنيه، تلاه سهم الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) مرتفعًا بنسبة 7.17%.


كما حقق سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل مكاسب بلغت 6.91%، وارتفع حق اكتتاب شركة أكت فاينانشال للاستثمار والصناعات الغذائية – 1 بنسبة 6.67%، فيما صعد سهم المصرية للغزل والنسيج – كوم حمادة بنسبة 4.28%.


ويعكس هذا الأداء الإيجابي استمرار شهية المخاطرة لدى المستثمرين تجاه بعض الأسهم الانتقائية، خاصة في القطاعات الصناعية والاستثمارية.
 

تعاملات نهاية الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات أمس الخميس 15 يناير 2026، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.972 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 43346 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 51891 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 19712 نقطة، وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4497 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وانخفض  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 12196 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 16435 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4529 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء 

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.980 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30"  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 43058 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 51871 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 19580 نقطة.

وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 4525 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 12396 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 16648 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 4553 نقطة.

الجريدة الرسمية