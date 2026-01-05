الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة أشرف بن شرقي

18 حجم الخط

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، خضغ لأشعة رنين مغناطيسي ‏أثبتت التئام تمزق العضلة الخلفية الذي تعرض له خلال الفترة الماضية.‏

وأوضح أن بن شرقي تعافى من تمزق العضلة الخلفية، وبدأ في تنفيذ برنامج تأهيل بدني تحت إشراف الجهاز الطبي، تمهيدًا لعودته إلى ‏التدريبات بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة.‏

كان بن شرقي قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، وغاب بسببها عن المشاركة مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب التي ‏أقيمت بقطر.‏

وعلى جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2026



الأهلي أمام فاركو، كأس عاصمة مصر، السبت 10 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد الطلائع، كأس عاصمة مصر، الخميس 15 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام الطلائع، الدوري المصري، الإثنين 19 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام يانج أفريكانز، دوري أبطال إفريقيا، الجمعة 23 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد وادي دجلة، الدوري المصري، الثلاثاء 27 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

يانج أفريكانز ضد الأهلي، دوري أبطال أفريقيا، الجمعة 30 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

