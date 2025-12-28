وفد من وزارة البترول يجري زيارة ميدانية للحفار EDC -11

18 حجم الخط

تنفيذًا لتكليفات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بضرورة التواصل الميداني مع العنصر البشري بمواقع العمل، أجرى المهندس ايهاب رجائي وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية لشئون الإنتاج والمهندس وائل لطفي وكيل الوزارة للمشروعات وأعضاء مجلس إدارة شركة الحفر المصرية EDC برئاسة المهندس أسامة كامل، زيارة تفقدية لجهاز الحفر EDC-11 و الذي يعمل بموقع شركة نوربيتكو بالصحراء الغربية وبحضور الجيولوجي خالد الششتاوي رئيس شركة نوربيتكو، وذلك لمتابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية ومراجعة الالتزام بخطط التشغيل وفقًا لأعلي درجات السلامة والأمان.



لقاء العاملين الموجودين على جهاز الحفر وعرض توضيحي لإجراء السلامة



وخلال الزيارة ولقاء العاملين علي جهاز الحفر، تم عرض ومناقشة خطط ونظم السلامة المتبعة وإجراءات تأمين وتحسين بيئة العمل للعاملين بالموقع. وكذلك تم استعراض موقف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية ومستوى الجاهزية الفنية للمعدات.

كما تم مناقشة معدلات الأداء والتحديات التي تواجه فريق العمل على الحفار وكيفية التغلب عليها.

الالتزام الكامل بمعايير الصحة والسلامة المهنية

وتم التأكيد على الحرص على التواجد المستمر للقيادات في مواقع العمل ومعالجة أي معوقات على أرض الواقع، كما تم التشديد على أهمية الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، باعتبارها أولوية قصوى لا تقل أهمية عن تحقيق المستهدفات الإنتاجية وأن سلامة العنصر البشري تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق المستهدفات المخططة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.