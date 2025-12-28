وزير البترول يناقش مشروعات زيادة إنتاج الغاز

18 حجم الخط

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا، اليوم الأحد، بمقر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، لمتابعة المشروعات المستهدفة لزيادة معدلات إنتاج الغاز خلال عام 2026.

دخول المشروعات الجديدة على الإنتاج وربطها بالشبكة القومية للغاز

وناقش الوزير مع قيادات الوزارة وشركة إيجاس، الإسراع بدخول المشروعات الجديدة على الإنتاج وربطها بالشبكة القومية للغاز، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتقليل أعباء الفاتورة الاستيرادية، خاصة قبل فصل الصيف، إلى جانب الوقوف علي التحديات التي قد تواجه التنفيذ والعمل على حلها.

أهمية تسريع برنامج الاستكشاف خلال العام الجديد

وأكد الوزير أهمية برنامج الاستكشاف خلال عام 2026 لفتح آفاق جديدة للإنتاج خلال السنوات المقبلة، موضحا أن البرنامج يشهد معدلات قياسية تتمثل في حفر أكثر من 100 بئر استكشافي للبترول والغاز، منها 14 بئرا لاستكشاف الغاز بالبحر المتوسط كمعدل غير مسبوق.

العمل علي محاور متوازية لزيادة الإنتاج

كما شدد الوزير على ضرورة العمل علي عدة محاور متوازية، في مقدمتها إتاحة فرص أوسع لتوسيع نطاق اعمال الاستكشاف الجديدة للغاز، خاصة في مناطق وطبقات جيولوجية أعمق لم يسبق العمل بها، لما تمثله من فرص لتحقيق نقلة نوعية في إنتاج مصر من الغاز خلال السنوات المقبلة.

كما أكد علي أهمية الإسراع بوضع الآليات اللازمة لتنمية الاكتشافات غير المنماة للغاز الطبيعي، والتي لم تُستغل بعد، بهدف إدخالها حيز الإنتاج، إلى جانب استمرار تطبيق التكنولوجيا الحديثة لتعظيم إنتاج الحقول القائمة.

ومن جانبه استعرض المهندس محمود عبدالحميد العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس، ونائباه للإنتاج وتنمية الحقول، وللاتفاقيات والاستكشاف، خطط العمل في مجالات زيادة انتاج الغاز وأعمال الاستكشاف وحفر آبار جديدة خلال عام 2026.

حضر الاجتماع وكيل أول الوزارة للإنتاج، ووكيلا الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وللمشروعات، والقيادات المعنية بشركة إيجاس، ورئيس شركة بتروجت.

