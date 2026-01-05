الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بقرار من وزير الأوقاف، تعيين أحمد نبوي أمينًا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

أمين عام جديد للمجلس
أمين عام جديد للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
18 حجم الخط
ads

أصدر الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد نبوي أحمد مخلوف أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، وذلك اعتبارًا من تاريخ الرابع من يناير لعام ٢٠٢٦.

قرار بتكليف أمين عام جديد للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

 

 

يعمل الأمين العام الجديد أستاذًا مساعدًا للحديث وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر فرع أسيوط، وهو منتدب حاليًا ندبًا كليًا من الجامعة إلى المكتب الفني للوزير؛ والوزارة ترجو له أكمل التوفيق وأرشد السداد.

كما تقدم الوزير بالشكر الجزيل والتقدير الوافر إلى  الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي - الأمين العام السابق للمجلس، مشيدًا بما بذل من جهد كبير في سبيل القيام بمسئوليات المجلس ومهامه، عارفًا بقدره العلمي وعطائه المهني؛ وراجيًا له دوام التوفيق والسداد.

قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل فضيلة الإمام الأكبر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد


وفي سياق آخر استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني - بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية - بالمقر البابوي بالعباسية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور نظير عياد - مفتي الجمهورية، وعددًا من الشخصيات الدينية، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته ولعموم المواطنين المصريين المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقد عبر قداسة البابا عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مثمنًا روح المحبة والأخوة التي تجمع أبناء الوطن الواحد، ومؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتكامل بين المؤسسات الدينية في دعم الاستقرار المجتمعي ونشر القيم المستنيرة التي تجعل الأديان منابع رحمة وسلام.

من جانبهم، أعرب فضيلة الإمام الأكبر ووزير الأوقاف وسماحة المفتي عن خالص التهاني لقداسة البابا ولجميع المواطنين المسيحيين، راجين أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بمزيد من الخير والسلام، مؤكدين أن التلاحم الوطني ووحدة الصف بين أبناء الوطن يمثلان ركيزة أساسية في بناء الدولة المصرية وترسيخ قيم المواطنة الجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الأوقاف جامعة الازهر باسيوط أسامة الأزهري الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور اسامة الازهري الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي جامعة الأزهر وزارة الأوقاف

مواد متعلقة

وزير الأوقاف يوضح كيفية مواجهة ظاهرة “الإلحاد” ويحدد أبرز أقسامه

محافظ أسيوط يبحث مع وزير الأوقاف جهود تعزيز الخطاب الديني (فيديو)

وزير الأوقاف يبحث مع رئيس جامعة أسيوط آفاق التعاون في المجالات العلمية والثقافية والتوعوية

وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة الحوكمة

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا، منتخب مصر يتعادل سلبيًا أمام بنين في الشوط الأول (صور)

أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين منتخب مصر وبنين بعد مرور 15 دقيقة

مصر وبنين يتجهان للوقت الإضافي بعد التعادل 1/1

بمشاركة 10 دول، إعلان تفاصيل الدورة الـ16 من مهرجان المسرح العربي

منتخب مصر يكشف طبيعة إصابة محمد حمدي أمام بنين

السيسي ووزير خارجية السعودية يؤكدان ضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة (صور)

مأساة في حلوان، وفاة طفلتين وإصابة الثالثة في حريق بشقة سكنية

تفاصيل لقاء نقيب المحامين ومحافظ السويس

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل

قصة ميلاد السيد المسيح كما وردت في القرآن الكريم

ما فضل الصيام في شهر رجب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية