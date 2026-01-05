بقرار من وزير الأوقاف، تعيين أحمد نبوي أمينًا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

18 حجم الخط

أصدر الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد نبوي أحمد مخلوف أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، وذلك اعتبارًا من تاريخ الرابع من يناير لعام ٢٠٢٦.

قرار بتكليف أمين عام جديد للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

يعمل الأمين العام الجديد أستاذًا مساعدًا للحديث وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر فرع أسيوط، وهو منتدب حاليًا ندبًا كليًا من الجامعة إلى المكتب الفني للوزير؛ والوزارة ترجو له أكمل التوفيق وأرشد السداد.

كما تقدم الوزير بالشكر الجزيل والتقدير الوافر إلى الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي - الأمين العام السابق للمجلس، مشيدًا بما بذل من جهد كبير في سبيل القيام بمسئوليات المجلس ومهامه، عارفًا بقدره العلمي وعطائه المهني؛ وراجيًا له دوام التوفيق والسداد.

قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل فضيلة الإمام الأكبر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد



وفي سياق آخر استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني - بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية - بالمقر البابوي بالعباسية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور نظير عياد - مفتي الجمهورية، وعددًا من الشخصيات الدينية، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته ولعموم المواطنين المصريين المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقد عبر قداسة البابا عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مثمنًا روح المحبة والأخوة التي تجمع أبناء الوطن الواحد، ومؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتكامل بين المؤسسات الدينية في دعم الاستقرار المجتمعي ونشر القيم المستنيرة التي تجعل الأديان منابع رحمة وسلام.

من جانبهم، أعرب فضيلة الإمام الأكبر ووزير الأوقاف وسماحة المفتي عن خالص التهاني لقداسة البابا ولجميع المواطنين المسيحيين، راجين أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بمزيد من الخير والسلام، مؤكدين أن التلاحم الوطني ووحدة الصف بين أبناء الوطن يمثلان ركيزة أساسية في بناء الدولة المصرية وترسيخ قيم المواطنة الجامعة.

