أخبار الرياضة اليوم، منتخب مصر يضرب بنين بثلاثية ويتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا.. إصابة محمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي.. الخطيب يتدخل لحسم صفقتي البنك الأهلي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

إنتهت مباراة منتخب مصر أمام بنين بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار، ضمن مواجهات دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير الجاري

أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم أن الأشعة التي خضع لها محمد حمدي أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تواصل مع مسئولي نادي البنك الأهلي من أجل حسم صفقتي المهاجم أسامة فيصل والمدافع عمرو الجزار.

علق حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر على فوز الفراعنة على بنين، في الدور ثمن النهائي ببطولة أمم إفريقيا 2025، وحجز بطاقة التأهل للدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي أجرت اتصالًا هاتفيًا مع البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي، للاستفسار عن رأيه في تولي القيادة الفنية للفريق الأول.

توج ياسر إبراهيم مدافع منتخب مصر بجائزة أفضل لاعب في مباراة الفراعنة أمام بنين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن مواجهات ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا 2023

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، خضغ لأشعة رنين مغناطيسي ‏أثبتت التئام تمزق العضلة الخلفية الذي تعرض له خلال الفترة الماضية.‏

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل جديدة تتعلق باتفاق إعارة النادي الأهلي لمهاجمه الشاب حمزة عبد الكريم إلى نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

حقق منتخب مصر فوزا أمام نظيره بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار، مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات دور الستة عشر ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير الجاري.

شدد مصدر داخل نادي الزمالك على أن الإدارة تتمسك باستمرار حارس المرمى محمد صبحي ضمن صفوف الفريق، وترفض بشكل قاطع أي عروض يتم تلقيها لرحيله خلال الفترة الحالية.

