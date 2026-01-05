خفت بعد التعادل، وزير الشباب يعلق على فوز منتخب مصر ضد بنين (فيديو)

18 حجم الخط

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على فوز المنتخب الوطني على بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الدور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا 2025، والتأهل إلى الدور ربع النهائي في انتظار الفائز من منتخبي كوت ديفوار وبوركينا فاسو.

وقال أشرف صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن كل مباراة في الأدوار الإقصائية في أمم أفريقيا تُعد بطولة، وفي النهاية حققنا الفوز، ولا يوجد منتخب ضعيف في بطولة أمم أفريقيا، خاصة في الأدوار الإقصائية.

وأوضح وزير الرياضة، أن الرئيس يقدم دعمًا كبيرًا للرياضة المصرية، وإن شاء الله نواصل السير خطوة بخطوة للتتويج بالبطولة، مردفًا: «كان لدي ثقة وخوف بعد تعادل فريق بنين مع منتخبنا».



وحقق منتخب مصر فوزا أمام نظيره بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار، مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات دور الستة عشر ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير الجاري.

وسجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الثالث في شباك بنين، ليسجل هدفه الثالث في كأس أمم أفريقيا 2025، وذلك لأول مرة في مسيرته مع الفراعنة بالبطولة القارية خلال مشاركاته الخمسة في الكان.

وبهذا الفوز يتأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي في بطولة أمم إفريقيا 2025، وينتظر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، فيما ودع منتخب بنين البطولة من دور الـ16.

