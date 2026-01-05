ضربة قوية لمنتخب مصر، إصابة محمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي

18 حجم الخط

أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم أن الأشعة التي خضع لها محمد حمدي أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

كما أكد أبو العلا أن الأشعة أثبتت إصابة محمود تريزيجيه بتمزق في أربطة الكاحل وجارٍ تجهيزه للحاق بباقي مباريات البطولة.

وتعتبر إصابة محمد حمدي ضربة قوية لمنتخب مصر قبل مواجهة الدور ربع النهائي في أمم إفريقيا 2025، كونه يمثل أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفراعنة في البطولة.

تريزيجيه، فيتو

منتخب مصر يضرب بنين بثلاثية

انتهت مباراة منتخب مصر أمام بنين بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار، ضمن مواجهات دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير الجاري.

بهذا الفوز يتأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي في بطولة أمم إفريقيا 2025، وينتظر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، فيما ودع منتخب بنين البطولة من دور ال16.

انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1

وكان انتهى الوقت الأصلي من مباراة منتخب مصر وبنين بهدف لكل منهما، ليتجه الفريقان إلى الوقت الإضافي على شوطين، حيث تقدم منتخب مصر في الدقيقة 69 عن طريق مروان عطية ثم تعادل منتخب بنين في الدقيقة 83 عن طريق جوديل دوسو.

ثم نجح ياسر إبراهيم في تسجيل هدف مصر الثاني في الدقيقة 7 من زمن الشوط الإضافي الأول بضربة رأس رائعة من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق مروان عطية تصل على رأس ياسر إبراهيم الذي سددها رائعة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي الثاني ينجح محمد صلاح في خطف الهدف الثالث لمنتخب مصر من هجمة مرتدة لتنتهي المباراة 3-1 لصالح الفراعنة.

