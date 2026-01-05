حسام حسن: نهدي الفوز لشعب مصر ومحمد حمدي ونقاتل لبلوغ نصف النهائي

18 حجم الخط

علق حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر على فوز الفراعنة على بنين، في الدور ثمن النهائي ببطولة أمم إفريقيا 2025، وحجز بطاقة التأهل للدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: أهدي الفوز للشعب المصري ومحمد حمدي وحزين بسبب إصابته في الرباط الصليبي، وهو لاعب مميز.

وتابع: سعداء بالفوز والتأهل لدور الثمانية في بطولة هي الأقوى منذ سنوات، مشيرا إلى أن منتخب بنين فريق محترم، وأدى مباراة جيدة وكما قلت لا يوجد فريق سهل.

ووجه حسام حسن شكره لجميع اللاعبين علي المجهود الكبير المبذول، وجميع أفراد الفريق.

وتابع حسام حسن: اللاعبون ستقاتل في مباراة دور الثمانية ونهدي الفوز لمحمد حمدي.

وتحدث المدير الفني لمنتخب مصر عن إصابة تريزيجيه في أربطة الكاحل مؤكدا أنه جار تجهيزه للمباريات المقبلة.

وأكمل حسام حسن: أحترم كل المنتخبات، ولكننا كمصر نبحث عن الفوز واللقب.. ⁠الكرة لا تعترف بالتاريخ ولكن تعترف بالأداء في المباريات، ولاعبو المنتخب الوطني يمتلكون روح عالية واشكرهم علي مجهوداتهم في البطولة.

أضاف حسام حسن: عملت مع العديد من المدربين العظام ولكن سيظل محمود الجوهري اسم كبير بالنسبة لي واكتسبت الخبرات الكبيرة منهم.

واختتم حسام حسن، سنبدأ من غد التجهيز لمباراة دور الثمانية ومستعدون لمواجهة أي فريق، أمتلك ٢٧ لاعبًا كبارا وأشكر الجهاز الطبي والإداري والجميع داخل المنتخب.

منتخب مصر يتخطى بنين بثلاثية

إنتهت مباراة منتخب مصر أمام بنين بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار، ضمن مواجهات دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير الجاري

بهذا الفوز يتأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي في بطولة أمم إفريقيا 2025، وينتظر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، فيما ودع منتخب بنين البطولة من دور ال16

إنتهاء الوقت الأصلي بين مصر وبنين بالتعادل 1-1

وكان إنتهى الوقت الأصلي من مباراة منتخب مصر وبنين بهدف لكل منهما، ليتجه الفريقان إلى الوقت الإضافي على شوطين، حيث تقدم منتخب مصر في الدقيقة 69 عن طريق مروان عطية ثم تعادل منتخب بنين في الدقيقة 83 عن طريق جوديل دوسو

ثم نجح ياسر إبراهيم في تسجيل هدف مصر الثاني في الدقيقة 7 من زمن الشوط الإضافي الأول بضربة رأس رائعة من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق مروان عطية تصل على رأس ياسر إبراهيم الذي سددها رائعة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي الثاني ينجح محمد صلاح في خطف الهدف الثالث لمنتخب مصر من هجمة مرتدة لتنتهي المباراة 3-1 لصالح الفراعنة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.