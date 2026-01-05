الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس أمم أفريقيا، تشكيل مباراة نيجيريا ضد موزمبيق في ثمن النهائي

منتخب نيجيريا
منتخب نيجيريا
18 حجم الخط

أعلن إريك شيل مدرب منتخب نيجيريا عن تشكيل النسور الخضر لمباراة موزمبيق، مساء اليوم الإثنين، على ملعب فاس، في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا، التي تقام في المغرب وتستمر حتى يوم 18 يناير الحالي.

تشكيل نيجيريا ضد موزمبيق 

حراسة المرمى: ستانلي نوابالي.

خط الدفاع: صموئيل - سيتي أجايي - باسي - أونيمايتشي.

خط الوسط: أونيكا - ويلفريد نديدي - أليكس أيوبي - أديمولا لوكمان.

خط الهجوم: فيكتور أوسيمين - أكور آدامز.

تشكيل موزمبيق أمام نيجيريا 

مشوار نيجيريا وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا 

وكان منتخب نيجيريا قد تصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة بعد انتصاره في المباريات الثلاثة على تنزانيا وتونس وأوغندا.

بينما احتل منتخب موزمبيق المركز الثالث في المجموعة السادسة خلف منتخبي كوت ديفوار والكاميرون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب نيجيريا موزمبيق نيجيريا كأس أمم أفريقيا أمم إفريقيا

مواد متعلقة

فرحة ما تمت، صدمة الجماهير المصرية بعد تعادل بنين أمام الفراعنة في أمم أفريقيا (فيديو وصور)

اشتباه بإصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي أمام بنين في أمم أفريقيا

منتخب المغرب يتلقى صدمة كبيرة بنهاية مشوار نجمه في أمم أفريقيا

طريق مصر، موعد مباراة السنغال ومالي في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا، منتخب مصر يتعادل سلبيًا أمام بنين في الشوط الأول (صور)

كأس أمم أفريقيا، تشكيل مباراة نيجيريا ضد موزمبيق في ثمن النهائي

أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين منتخب مصر وبنين بعد مرور 15 دقيقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وفرص لأمطار خفيفة على مدينتين

بمشاركة 10 دول، إعلان تفاصيل الدورة الـ16 من مهرجان المسرح العربي

كأس عاصمة مصر، البنك الأهلي يتقدم على وادي دجلة 2-1 في الشوط الأول

نشاط الرئيس اليوم، رسائل مهمة لوزير الخارجية السعودي وتكليفات حاسمة للحكومة (فيديو وصور)

محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا لأول مرة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل

قصة ميلاد السيد المسيح كما وردت في القرآن الكريم

ما فضل الصيام في شهر رجب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية