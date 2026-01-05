كأس أمم أفريقيا، تشكيل مباراة نيجيريا ضد موزمبيق في ثمن النهائي

18 حجم الخط

أعلن إريك شيل مدرب منتخب نيجيريا عن تشكيل النسور الخضر لمباراة موزمبيق، مساء اليوم الإثنين، على ملعب فاس، في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا، التي تقام في المغرب وتستمر حتى يوم 18 يناير الحالي.

تشكيل نيجيريا ضد موزمبيق

حراسة المرمى: ستانلي نوابالي.

خط الدفاع: صموئيل - سيتي أجايي - باسي - أونيمايتشي.

خط الوسط: أونيكا - ويلفريد نديدي - أليكس أيوبي - أديمولا لوكمان.

خط الهجوم: فيكتور أوسيمين - أكور آدامز.

تشكيل موزمبيق أمام نيجيريا

مشوار نيجيريا وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا

وكان منتخب نيجيريا قد تصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة بعد انتصاره في المباريات الثلاثة على تنزانيا وتونس وأوغندا.

بينما احتل منتخب موزمبيق المركز الثالث في المجموعة السادسة خلف منتخبي كوت ديفوار والكاميرون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.