ياسر إبراهيم أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وبنين بأمم إفريقيا

توج ياسر إبراهيم مدافع منتخب مصر بجائزة أفضل لاعب في مباراة الفراعنة أمام بنين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن مواجهات ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا 2023

منتخب مصر يفوز على بنين بثلاثية

انتهت مباراة منتخب مصر أمام بنين بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار، ضمن مواجهات دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير الجاري.

بهذا الفوز يتأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي في بطولة أمم إفريقيا 2025، وينتظر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، فيما ودع منتخب بنين البطولة من دور ال16

مصر وبنين، فيتو

انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1

وكان قد انتهى الوقت الأصلي من مباراة منتخب مصر وبنين بهدف لكل منهما، ليتجه الفريقان إلى الوقت الإضافي على شوطين، حيث تقدم منتخب مصر في الدقيقة 69 عن طريق مروان عطية ثم تعادل منتخب بنين في الدقيقة 83 عن طريق جوديل دوسو

ثم نجح ياسر إبراهيم في تسجيل هدف مصر الثاني في الدقيقة 7 من زمن الشوط الإضافي الأول بضربة رأس رائعة من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق مروان عطية تصل على رأس ياسر إبراهيم الذي سددها رائعة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي الثاني نجح محمد صلاح في خطف الهدف الثالث لمنتخب مصر من هجمة مرتدة لتنتهي المباراة 3-1 لصالح الفراعنة

