تقارير إسبانية تكشف موعد حسم مصير إعارة حمزة عبد الكريم بين الأهلي وبرشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل جديدة تتعلق باتفاق إعارة النادي الأهلي لمهاجمه الشاب حمزة عبد الكريم إلى نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

صفقة انتقال حمزة عبد الكريم إلي برشلونة

وكان الأهلي قد وافق في وقت سابق على إعارة حمزة عبد الكريم إلى صفوف برشلونة لمدة 6 أشهر، مع تضمين عقد الإعارة بندا يمنح النادي الكتالوني أحقية شراء اللاعب بشكل نهائي بنهاية الفترة المحددة.

موعد تفعيل برشلونة عقد شراء حمزة عبد الكريم

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل يعد الموعد النهائي أمام برشلونة، لتفعيل بند شراء اللاعب، مشيرة إلى أنه في حال انتهاء هذه المهلة دون اتخاذ قرار رسمي، يلغى الاتفاق المبرم مع النادي الأهلي ويعود اللاعب إلى صفوف القلعة الحمراء.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الأهلي حرصت على إدراج بند خاص يتعلق بالحالة الطبية للاعب، حيث ينص العقد على وجود تأمين في حال تعرض حمزة عبد الكريم لإصابة خطيرة خلال فترة إعارته، التي سيقضيها مع فريق برشلونة الرديف تحت قيادة المدير الفني جوليانو بيليتي.

ومن المنتظر أن يسافر حمزة عبد الكريم خلال الأيام القليلة المقبلة إلى إسبانيا، من أجل الخضوع للكشف الطبي، تمهيدا لإتمام إجراءات انضمامه الرسمي إلى صفوف النادي الكتالوني وبدء مشواره مع فريق الرديف.

