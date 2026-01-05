إحالة مدير مدرسة ومعلم للتحقيق الفوري في دمياط بسبب مخالفات امتحانية

18 حجم الخط

أحال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط مدير إحدى المدارس ومعلم بذات المدرسة إلى التحقيق العاجل بمعرفة الشئون القانونية، بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم انتظام العملية الامتحانية، والتقصير في أداء الواجب الوظيفي المكلفين به لضبط اللجان، وذلك بناء على تقارير لجنة مكافحة الغش المشكلة برئاسة وكيل الوزارة.



تشديد الرقابة



يأتي هذا القرار في اطار السياسة الحازمة التي تنتهجها مديرية التربية والتعليم بدمياط لضبط منظومة الامتحانات ومنع اي ممارسات من شأنها الاخلال بمبدا تكافؤ الفرص بين الطلاب او المساس بنزاهة العملية التعليمية مع استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لسير اللجان.



لا استثناءات في المحاسبة



واكد وكيل الوزارة ان المديرية لن تتهاون مع اي تقصير او تجاوز داخل اللجان مشددا على ان المحاسبة ستشمل الجميع دون استثناء ايا كان الموقع الوظيفي تنفيذا لتوجيهات واضحة بتطبيق القانون بكل حسم.



حظر تام للمحمول داخل اللجان



وشددت مديرية التربية والتعليم على المنع البات لحيازة او استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان الامتحانية سواء من الطلاب او الملاحظين مؤكدة ان اي مخالفة سيتم التعامل معها بإجراءات رادعة.



عقوبات تصل للإحالة للنيابة



وأوضحت المديرية ان ضبط اي هاتف محمول داخل اللجان يعرض صاحبه للمساءلة القانونية والتي قد تصل الى الاحالة للنيابة العامة مع تطبيق احكام القانون رقم 205 لسنة 2020 بشان مكافحة اعمال الاخلال بالامتحانات.



مناشدة لأولياء الأمور



كما ناشدت المديرية اولياء الامور بضرورة التعاون الكامل ومنع ابنائهم من اصطحاب الهواتف المحمولة الى المدارس حفاظا على مستقبلهم الدراسي وتجنبا لأي إجراءات قانونية قد تؤثر على استكمال الامتحانات.



متابعة لحظية لسير الامتحانات



واكدت مديرية التربية والتعليم بدمياط ان غرف العمليات تتابع سير الامتحانات على مدار الساعة وان القانون سيطبق بكل صرامة على اي محاولة غش او تسهيل لها ضمانا لحقوق الطلاب المجتهدين وحفاظا على قدسية العملية التعليمية.



