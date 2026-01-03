وكيل تعليم دمياط يتابع خطة تأمين امتحانات الشهادة الإعدادية

18 حجم الخط

شهدت مديرية التربية والتعليم بدمياط، اليوم السبت، اجتماعا موسعا برئاسة ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم، لمناقشة الترتيبات النهائية لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية وتحديد آليات العمل الدقيقة الخاصة بنقل وتسليم أوراق الأسئلة.



حضور القيادات التنفيذية للتعليم

وجاء الاجتماع بحضور إيهاب النشرتي وكيل المديرية، والدكتورة رحاب مدير عام التعليم العام، طارق رزق رئيس لجنة النظام والمراقبة، محمد خفاجي رئيس لجنة الإدارة، يوسف التفاهني رئيس المطبعة، إيهاب المالكي مدير إدارة شئون الطلاب، لمتابعة كل التفاصيل الخاصة بسير العملية الامتحانية.

اجتماع وكيل الوزارة لمناقشة الترتيبات النهائية لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية



ضوابط صارمة لضمان السرية والدقة



ركز الاجتماع على استعراض الضوابط والإجراءات الأمنية المشددة لضمان وصول الامتحانات إلى اللجان في موعدها المحدد، مع توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم بكل هدوء وشفافية.



التأكيد على الالتزام بالتعليمات الوزارية



وشدد وكيل الوزارة خلال اللقاء على ضرورة تكاتف كافة الأطراف المشاركة والالتزام التام بالتعليمات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، مع التأكيد على الدور المحوري لمندوبي الأسئلة في اتباع خطوط السير المعتمدة وتطبيق أعلى معايير الجودة والدقة عند استلام وتسليم المظاريف الامتحانية، لضمان خروج منظومة الامتحانات بالصورة المشرفة لتعليم دمياط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.