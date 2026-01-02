الجمعة 02 يناير 2026
ختام أسبوع الاستدامة بدمياط، هدايا صديقة للبيئة لموظفي الديوان العام (صور)

اختتمت محافظة دمياط فعاليات أسبوع الاستدامة البيئية، الذي شهد سلسلة من المبادرات والأنشطة الهادفة لتعزيز الوعي البيئي وتشجيع الممارسات المستدامة داخل المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني. وجاءت فعاليات الختام تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وبإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، وبمتابعة ميدانية من  اللواء محمد رأفت همام السكرتير العام للمحافظة، حيث تم تكثيف الجهود لضمان نجاح المبادرات ونشر الثقافة البيئية بين العاملين.


هدايا صديقة للبيئة لتعزيز الوعي

وفي إطار هذه الفعاليات، قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بدمياط بالتعاون مع إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بتوزيع هدايا عينية على موظفي الديوان العام، تضمنت نباتات عطرية متنوعة وشمع فلاتر صديق للبيئة. 

وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الموظفين على تبني ممارسات بيئية إيجابية داخل بيئة العمل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وخلق بيئة عمل أكثر صحة واستدامة، مع نشر ثقافة حماية الموارد الطبيعية والتعامل المسؤول مع النفايات.

دمياط ودورها الفاعل في مبادرات الاستدامة

ويأتي هذا النشاط في إطار حرص محافظة دمياط على دعم الجهود الوطنية في مجال حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى خلق بيئة نظيفة وآمنة للأجيال القادمة. كما يعكس هذا التوجه الدور الفعّال للمؤسسات الحكومية في المشاركة بالمبادرات البيئية والمجتمعية، وإبراز أهمية دمج الممارسات المستدامة في أنشطة العمل اليومي داخل جميع المصالح الحكومية.


نحو ثقافة بيئية مستدامة

وشددت إدارة المحافظة على أن المبادرات البيئية لا تقتصر على تقديم الهدايا، بل تشمل سلسلة من برامج التوعية وورش العمل التي تهدف إلى تغيير السلوكيات اليومية وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، مثل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والحفاظ على النباتات والمساحات الخضراء، وتشجيع إعادة التدوير. 

وتأتي هذه المبادرات لتؤكد أن المحافظة تسعى إلى أن تكون نموذجًا يحتذى به في دمج التنمية المستدامة داخل السياسات الإدارية والخدمات العامة، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

