سكرتير مساعد دمياط يفتتح عيادات تخصصية بقرية الحوراني بفارسكور لتعزيز الرعاية الصحية

افتتح اللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، عيادات الحوراني التخصصية التابعة لجمعية توعية المرأة ورعايتها، وذلك بقرية الحوراني بمركز فارسكور، في خطوة تعكس الاهتمام بتوفير رعاية صحية متكاملة لأهالي القرى والمناطق الأكثر احتياجا، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بدعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات الصحية

حضور قيادات تنفيذية ومجتمعية

جاء ذلك بحضور المهندس ميمي السعداوي، رئيس مركز ومدينة فارسكور، ومحمد عز الدين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وفاطمة أحمد عثمان، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية المرأة ورعايتها، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء المجتمع المدني وأهالي القرية، الذين أعربوا عن سعادتهم بافتتاح هذه العيادات لما تمثله من إضافة حقيقية للمنظومة الصحية بالمنطقة.

افتتاح عيادات الحوراني التخصصية بدمياط

إشادة بالدور المجتمعي للجمعيات الأهلية

وخلال الافتتاح، أشاد اللواء الدكتور طارق بحيري بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم جهود الدولة، مؤكدا أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية وهذه الكيانات يسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية وعلى رأسها الصحة.

تخصصات طبية تخدم احتياجات المواطنين

وتعد عيادات الحوراني التخصصية إحدى المبادرات الخدمية البارزة التي أطلقتها جمعية توعية المرأة ورعايتها، في إطار دورها المجتمعي الهادف إلى دعم القطاع الصحي، حيث تضم العيادات عددا من التخصصات الطبية المهمة، تشمل طب الأطفال، والنساء والتوليد، وطب وجراحة العيون، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وطب الأسنان، بما يلبّي احتياجات شريحة واسعة من المواطنين.

تقريب الخدمة وتخفيف الأعباء

وتهدف العيادات إلى تقريب الخدمة الطبية من أهالي القرية والقرى المجاورة، وتقليل معاناة الانتقال إلى المدن للحصول على الرعاية الصحية، فضلا عن تخفيف الأعباء المادية عن المواطنين، وتحقيق مستوى أفضل من الرعاية الطبية في إطار من الجودة والانضباط.

دعم مستمر لتحسين جودة الحياة

يأتي افتتاح عيادات الحوراني التخصصية ضمن سلسلة من الجهود والمبادرات التي تشهدها محافظة دمياط لتحسين جودة الحياة للمواطنين، ودعم الخدمات الأساسية، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الخدمية.

